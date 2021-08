Découvrez les transformations de célébrités les plus surprenantes de la semaine

in

Parlez d’une ligne fine.

La moustache de l’interprète de “Watermelon Sugar” a fait un retour triomphal et, comme prévu, Internet ne semblait pas en avoir assez. Au retour d’un voyage en Italie avec Olivia Wilde, la star de 27 ans a été aperçue par un fan alors qu’elle se trouvait dans un café de Los Angeles. Après la rencontre du 31 juillet, la fan – comme toute personne dans cette situation le ferait – a partagé la très bonne nouvelle avec ses abonnés sur TikTok.

Tout a commencé lorsque @arieastman a mis en ligne pour la première fois une vidéo d’elle en train de siroter un café sur TikTok avec le texte de la vidéo : “Quand vous réalisez que vous êtes assis à côté de Harry Styles et que vous ne vous êtes pas lavé les cheveux.” Ajoutant au choc du moment, dans la légende du message, elle a écrit: “Je pensais juste que j’aurais un samedi matin paresseux dans mon café local et Harry Styles est là.”

Pour le plus grand plaisir des fans, elle a ensuite partagé une vidéo rapide de l’artiste en train de passer du bon temps avec des amis, ce qui a clairement montré que non seulement il était apparemment de bonne humeur, mais peut-être plus important encore, le chanteur est retour à avoir un ‘stache.

Dans une vidéo de suivi, Arie a expliqué que bien qu’elle n’ait pas parlé à Styles personnellement (mais qu’elle a fait signe au chien de son ami), il “semblait vraiment gentil et semblait heureux”.