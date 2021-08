Découvrez les transformations de célébrités les plus surprenantes de la semaine

M. West quitte le bâtiment.

Le rappeur de 44 ans a demandé à changer légalement son nom de Kanye Omari West en Ye, selon des documents obtenus par E! Nouvelles. Dans son dossier, West a simplement cité des “raisons personnelles” comme facteur de motivation derrière sa décision.

En 2018, West a exprimé son intérêt pour le changement, annonçant sur Twitter qu’il changerait de nom de scène après la sortie de son album Ye.

À l’époque, il avait déclaré dans une interview que le surnom avait une signification spirituelle plus profonde. “Je crois que ‘vous’ est le mot le plus couramment utilisé dans la Bible, et dans la Bible, cela signifie ‘vous’. Donc, je suis toi, je suis nous, c’est nous. C’est passé de Kanye, qui signifie le seul, à juste Ye – juste étant le reflet de notre bien, de notre mal, de notre confusion, de tout. L’album est plus d’un reflet de qui nous sommes.