Découvrez leurs premières du 6 au 12 septembre

Amazon Prime Video : Connaître ses premières du 6 au 12 septembre

Comme chaque semaine, aujourd’hui nous vous ferons part de toutes les premières que vous pouvez retrouver sur la célèbre plateforme Amazon Prime Video au cours de cette semaine qui se déroule du 6 au 12 septembre 2021, alors continuez à lire.

Une nouvelle semaine de premières a commencé dans le principal plates-formes de divertissement dans notre pays et c’est maintenant au tour du service d’abonnement Amazon.

C’est ainsi qu’on vous dit aujourd’hui toutes les nouveautés de cette semaine sur Prime Video, qui se déroule du 6 au 12 septembre 2021 et ajoute six nouveaux contenus à la plateforme, avec une forte présence de productions françaises.

Il est à noter que le but de cette note n’est rien de plus que de mettre un peu d’ordre dans le grand nombre d’actualités et de sélectionner ce qui vaut le plus la peine d’investir votre temps libre.

Alors sans plus tarder, voici la liste des premières sur la plateforme Amazon Prime :

Toutes les premières

Hirondelle de Peterloo (09/09)

Les Voyeurs (09/10)

Voltaire Haute (10/09)

Ici C’Est Paris, 50 ans de passion S1 (10/09)

Psg, O Ville Limière, 50 Ans De Légende T2 (10/09)

Polyamour pour les débutants (10/09)