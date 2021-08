Découvrez l’histoire de l’Afghan qui voulait être un mineur de Bitcoin et a fui les talibans vers la Turquie

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Muhammad Ali, un migrant afghan de Khost qui prévoyait de fonder sa propre entreprise d’extraction de crypto-monnaie, est entré illégalement en Turquie depuis l’Iran, pour fuir les talibans.

Comme tous les médias l’ont rapporté, le mouvement taliban s’est emparé de la quasi-totalité du territoire de l’Afghanistan ce mois-ci et contrôle désormais le pays, avec les terribles conséquences que cela implique pour la population en termes de droits de l’Homme, avec la perte de toutes sortes de libertés. . . . Des centaines de milliers de personnes fuient par toutes les voies possibles, des histoires d’horreur se répètent quotidiennement.

Aujourd’hui, l’agence . nous raconte comment cela a affecté un membre de la communauté crypto : c’est l’histoire de Muhammad Ali, un Afghan d’une vingtaine d’années, étudiant en informatique et design, qui a raconté que rêvait de créer une entreprise de crypto-monnaie avant que les talibans ne commencent leur balayage en Afghanistan. Cette prise, qui affecte le pays politiquement, économiquement et socialement, l’a contraint – comme tant d’autres – à entreprendre un voyage vers l’ouest à travers l’Iran et la Turquie, évitant les gardes-frontières et les fouilles de sécurité au fur et à mesure qu’il avançait. .

Né dans la province afghane de Khost, Ali, après une très longue marche qui dura des semaines à travers l’Iran puis un voyage en bus et en bateau vers la Turquie, s’est réfugié dans un tunnel de drainage à la périphérie du district de Tatvan de la province de Bitlis, dans l’est Turquie. Il a déclaré à . qu’il attendait un transport vers l’ouest et qu’il voulait se rendre en Europe. Une cinquantaine de personnes supplémentaires se sont réfugiées chez lui.

Cette image de . montre le réfugié afghan dans le tunnel, avec un groupe d’hommes :

Avant youtuber

Le jeune homme a dit qu’il avait une chaîne YouTube où il a posté des vidéos sur des sujets tels que comment gagner de l’argent en ligne.

“Je prévoyais une entreprise minière de Bitcoin ou d’Ethereum … Soudain, tout a changé et les talibans ont pris le contrôle de tout l’Afghanistan”, a-t-il déclaré.

“Il n’y a pas d’Internet. S’il n’y a pas internet, je ne peux pas y faire mon travail. Si nous avions des smartphones dotés d’un appareil photo, les talibans ne le permettraient pas.”

Malheureusement, un jour après avoir parlé à ., Ali a envoyé un SMS à l’agence. “Nous avons été arrêtés par la police”, a-t-il déclaré.

Ces dernières semaines, la police turque a arrêté quelque 300 000 migrants afghans. Les personnes capturées à Bitlis sont envoyées dans un centre de rapatriement à Van, bien que les Afghans ne soient pas actuellement renvoyés dans leur pays en raison des troubles qui y règnent.

