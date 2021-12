Découvrez l’histoire derrière le classique de Noël

De la douce « Sugar Plum Fairy » à la scintillante « Dance of the Reed Flutes », celui de Tchaïkovski Nutcracker Suite est la quintessence musicale du sucre, de la neige et de l’éclat. Notre guide du classique de Noël de Tchaïkovski plonge dans l’histoire de l’œuvre et révèle pourquoi Noël ne serait tout simplement pas le même sans elle.

Écoutez dès maintenant notre enregistrement recommandé de la Suite Casse-Noisette de Tchaïkovski, interprétée par l’Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Mstislav Rostropovitch.

Découvrez l’histoire de la suite Casse-Noisette de Tchaïkovski

Pourquoi le nom ?

La Suite Casse-Noisette est une petite boîte à bijoux scintillante composée de points forts du ballet de conte de fées Casse-Noisette de Tchaïkovski, devenu un incontournable de Noël dans le monde entier : le chef d’orchestre Simon Rattle l’appelle « l’un des grands miracles de la musique ». Le titre du ballet vient d’une histoire, Casse-Noisette et le roi des souris, écrite en 1814 par l’écrivain fantastique allemand ETA Hoffmann.

Après que le couple ait travaillé ensemble sur La belle au bois dormant, le chorégraphe Marius Petipa a demandé à Tchaïkovski d’écrire la musique d’un nouveau scénario qu’il avait choisi et écrit, d’après une version d’Alexandre Dumas du conte d’Hoffmann. Petipa a instruit Tchaïkovski dans les moindres détails, y compris le tempo et le nombre de mesures dans chaque section.

Casse-Noisette, un ballet de conte de fées en deux actes, est centré sur la célébration du réveillon de Noël d’une jeune fille et son réveil romantique. Elle descend les escaliers pour jouer avec son cadeau préféré, un casse-noisette, qui prend vie sous la forme d’un beau prince qui l’emmène au pays des bonbons. Le ballet a été joué pour la première fois le 18 décembre 1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, en Russie.

Tchaïkovski a fait une sélection de huit temps forts musicaux de Casse-Noisette avant la première du ballet, formant La Suite Casse-Noisette, qui a été jouée pour la première fois le 7 mars 1892 à Saint-Pétersbourg. La suite Casse-Noisette est devenue instantanément populaire et a été présentée dans Disney’s Fantasia.

Dois savoir

Ce qui a toujours frappé les gens dans la Suite Casse-Noisette de Tchaïkovski, ce sont les sons étonnants que le compositeur obtient de l’orchestre – il donne vie aux jouets et aux bonbons dans une musique qui sonne en quelque sorte comme du verre taillé scintillant, du gingembre cristallisé et du sucre filé. Une innovation était l’utilisation par Tchaïkovski du célesta, l’instrument que l’on entend dans la « Danse de la fée aux prunes à sucre » (Petipa a dit qu’il voulait que cette danse sonne « comme des gouttes d’eau jaillissant d’une fontaine »). Le célesta est un instrument à clavier dont les marteaux frappent des plaques de métal, sonnant semblable mais plus doux qu’un glockenspiel ; Tchaïkovski en avait entendu un à Paris en 1891 et avait demandé à son éditeur d’en acheter un, espérant le garder secret afin qu’aucun autre Russe ne compose de musique pour cet instrument avant lui.

Regardez la nouvelle vidéo de ‘Dance of the Sugar Plum Fairy’

Regardez la nouvelle vidéo de ‘Dance of the Sugar Plum Fairy’ inspirée d’histoires de vacances classiques pour enfants, dont Casse-Noisette et A Visit From St. Nicholas (également connu sous le nom de The Night Before Christmas) dans laquelle « Les enfants étaient blottis dans leur lits, Tandis que des visions de dragées dansaient dans leurs têtes ». La vidéo, créée par l’artiste tibéto-américain Tenzin Yougyal, suit un jeune garçon nommé Leo (d’après Mstislav Leopoldovich Rostropovich) et une fée magique alors qu’ils voyagent dans leurs rêves la nuit précédant Noël. Au cours de leur merveilleuse aventure, ils rencontrent la maison secrète et joyeuse des prunes de sucre dansantes.

La Suite Casse-Noisette de Tchaïkovski commence par une « Ouverture » ​​et « Marche » avant de passer aux danses de l’acte 2 du ballet, qui se déroule au Pays des bonbons. Après la danse ‘Sugar Plum Fairy’, nous avons des danses ‘Russe’, ‘Arabian’, ‘Chinese’ et ‘Reed Flute’ – bien que la ‘Arabian’ (que Rattle appelle « absolument déchirante – comment les cordes, le hautbois et le cor anglais chanter dessus ») est en fait basé sur une chanson de berceau géorgienne. La Suite Casse-Noisette se termine par la célèbre « Valse des fleurs » évoquant l’élégance et la grandeur.

La plupart des danses ont quelques « versets » qui utilisent le même air, juste orchestré différemment. Remarquez comment Tchaïkovski garde le son aussi cristallin et transparent lorsqu’il utilise tout l’orchestre que lorsqu’il n’y a que quelques flûtes qui jouent.

Qu’est-ce qu’une prune de sucre?

Bonne question. C’est un petit bonbon rond ou en forme de prune avec une coquille de sucre dur autour d’un fruit, d’une noix, d’une graine, d’une épice ou d’un chocolat. Ils étaient populaires du XVIe au XIXe siècle, lorsque le terme technique était « dragée » ou « confit » (en effet, le nom français de notre fée est « La Fée Dragée ». Les M&M sont un descendant clair.

Où l’ai-je déjà entendu ?

Toute personne ayant dépassé un certain âge sera incapable d’entendre la « Danse des tuyaux de roseau » sans penser aux barres de chocolat aux fruits et aux noix de Cadbury (la danse a été présentée dans quelques publicités télévisées dans les années 1970 avec Frank Muir).

La « Danse de la fée Sugar Plum » a également été utilisée dans les publicités télévisées de Noël pour tout, des Baileys à Barclaycard. Et puis il y a la musique d’ascenseur, les sonneries et les filatures d’argent « en attente » exaspérantes ; La Suite Casse-Noisette de Tchaïkovski n’est rien sinon omniprésente. Mais comme le dit Rattle, « Apportez-le. Il survit absolument à tout.

