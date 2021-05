Découvrez Lily James et Sebastian Stan dans le rôle de Pamela Anderson et Tommy Lee dans les premières images de Pam & Tommy ⋆ .

]]>]]>

Hulu a publié un premier regard sur Lily James et Sebastian Stan en tant que Pamela Anderson et Tommy Lee dans la prochaine série limitée Pam et Tommy, avec une image de Seth Rogen dans le rôle de Rand, l’homme responsable du vol de l’infâme sex tape du couple de célébrités; jetez un œil ici…

Mes co-stars, Sebastian et Lily, sont beaucoup plus cool que moi. #PamandTommy pic.twitter.com/r8YWh1eBuJ – Seth Rogen (@Sethrogen) 7 mai 2021

Suit l’histoire de leur relation qui remonte à leur romance éclair qui a commencé avec leur mariage après ne se connaître que 96 heures en 1995.

Pam & Tommy présente un casting qui comprend Taylor Schilling, Nick Offerman, Spenser Granese, Mozhan Marnò, Andrew Dice Clay et Pepi Sonuga.

