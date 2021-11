Découvrez l’intérieur de la baby shower sur le thème du voyage de Jeannie Mai

Pendant la douche de bébé, les participants ont siroté des verres de Owl’s Brew, pour lequel Jeannie est chef de la marque, Naud Cognac, avec lequel Jeezy s’est associé, et Avión Tequila. Ils ont dîné autour d’un déjeuner d’inspiration mondiale préparé par le chef Marcel et Jeannie de Married to Food Catering. Les participants avaient le choix parmi un éventail d’options, notamment du houmous, du tartare de thon, des haricots verts français, du poulet Marsala et du saumon avec du chimichurri fait maison.

Tout au long de la planification, les proches de Jeannie étaient une priorité. « Je voulais que la douche fasse en sorte que tout le monde se sente apprécié, qu’ils soient parents ou non », a expliqué Jeannie. « Nous sommes tellement occupés ces jours-ci et je n’avais pas vu certains de mes amis depuis le jour où je pensais que je ne serais jamais maman, donc c’était spécial de célébrer notre décision de vie. »

Bien sûr, c’était aussi l’occasion de s’amuser ensemble et de profiter de ce moment privilégié avant la naissance du bébé. « J’ai gardé Baby J secret pendant si longtemps qu’il est surréaliste de célébrer enfin avec tout le monde », a déclaré Jeannie. « De plus, nous nous sommes gardés de connaître le sexe du bébé, donc c’était amusant de regarder tout le monde deviner en fonction de mes envies, de mon ventre et des histoires de vieilles femmes. »

À la fin de la fête, les invités sont rentrés chez eux avec des sacs-cadeaux contenant des objets publicitaires de Pavé the Way Jewelry, TooFaced Cosmetics et Therabody. Mais avant qu’il ne soit temps de dire au revoir, la famille et les amis de Jeannie ont pu documenter l’occasion spéciale à l’intérieur d’un photomaton Pop Social.