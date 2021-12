Découvrez l’intérieur de la fête d’anniversaire conjointe de Taylor Swift avec Alana Haim

Taylor Swift se sent sans aucun doute heureux, libre, confus et seul à la fois. Pourquoi? Je ne sais pas pour vous, mais elle a 32 ans.

La pop star a partagé toutes les meilleures photos de sa fête de 32e anniversaire le lundi 13 décembre. C’était une affaire commune, célébrant à la fois son grand jour et son ami Alana haim avoir 30 ans le 15 décembre. Tous deux ont soufflé les bougies de leurs gâteaux respectifs tout en faisant la fête toute la nuit avec leurs amis communs.

Ceux qui ont réussi à marquer une invitation comprenaient la co-star d’Alana’s Licorice Pizza Cooper Hoffman (le fils de Philippe Seymour Hoffman), 13 raisons pour lesquelles star Tommy dorfman, la muse de Taylor Lavabo Sadie et la soeur d’Alana et HAIM compagnon de groupe Ce haim. L’actrice de Booksmart était également présente Diana Silver, chanteuse Gracie Abrams et modèle Martha Hunt.

Taylor a partagé un aperçu de sa fête sur Instagram, en écrivant : « * ne le dis pas, ne le dis pas d’accord, je le dis : * J’AI 32 SENTIMENTS. Et Alana en a 30. »

Elle a également dissipé toute inquiétude concernant les précautions au milieu de la pandémie de COVID-19. « Ne vous inquiétez pas, nous avons testé tout le monde ! » ajouta Taylor. « Merci beaucoup pour les voeux d’anniversaire, je vous aime tous tellement. »