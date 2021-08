Découvrez Mietis, la marque espagnole de maroquinerie – WWD

La marque de maroquinerie barcelonaise Mietis est en plein essor.

Fondée en 2017 par Maria Fontanellas, Mietis a une esthétique aux couleurs vives imprégnée de l’héritage du travail du cuir espagnol, créant des sacs jeunes, de la petite maroquinerie et du prêt-à-porter.

“Notre principale chose est la couleur”, a-t-elle déclaré via Zoom. « Je m’inspire des intérieurs des années 60 et 80, du design et des formes des produits. » Les inspirations se reflètent dans les détails de son travail, comme les coutures colorées ou les bijoux personnalisables utilisés comme fermetures sur ses sacs de femme structurés.

Un look de Mietis, basé à Barcelone. Photo de courtoisie

Fontanellas a étudié le stylisme et perfectionné son art à Milan avant de retourner en Espagne pour lancer Mietis avec son père, qui possède une usine de cuir. Sa première collection était axée sur le rtw avec quelques accessoires, mais la créatrice a rapidement élargi son offre avec un plus grand assortiment de sacs à main et de maroquinerie. Les accessoires coûtent entre 560 $ et 780 $ avec un rtw allant de 680 $ à 2 560 $.

La marque s’est lancée sur le marché américain, en s’associant au concept store de Los Angeles Please Do Not Enter pour un pop-up et en travaillant sur une collaboration avec l’artiste argentine Pilar Zeta. Maintenant, Fontanellas cherche à élargir sa portée aux États-Unis, en travaillant avec une salle d’exposition basée à Milan pour augmenter ses comptes de gros mondiaux tout en développant le commerce électronique.

