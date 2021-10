Découvrez Nicole Kidman dans le rôle de Lucille Ball et Javier Bardem dans le rôle de Desi Arnaz dans la bande-annonce « Being the Ricardos »

La première bande-annonce teaser de Being the Ricardos a été publiée et donne aux fans un aperçu de Nicole Kidman dans le rôle de Lucille Ball et de Javier Bardem dans le rôle de Desi Arnaz dans le prochain film dramatique. Dans le nouveau clip, nous avons un bon aperçu de Bardem en tant que célèbre chanteur, acteur et danseur, mais juste un bref aperçu de Kidman en action en tant qu’icône de comédie rousse la plus célèbre au monde. Nous avons également un bon aperçu de JK Simmons et Nina Arianda dans le rôle de William Frawley et Vivian Vance, respectivement. Frawley et Vance sont les acteurs qui ont joué Ethel et Fred Mertz, les meilleurs amis de Lucy et Ricky.

Le film « se déroule sur une semaine » pendant la production de la sitcom classique du couple, I Love Lucy. Il se concentre sur Ball et Arnaz confrontés à de multiples crises « qui pourraient mettre en péril leur carrière et leur mariage », y compris une enquête sur Ball par le House of Un-American Activities Committee pour des liens présumés avec le communisme. Le couple a également dû naviguer à travers une histoire de couverture controversée sur Arnaz, intitulée « Desi’s Wild Night Out », qui a été présentée dans le magazine tabloïd Confidential. S’adressant à Entertainment Weekly, Aaron Sorkin, scénariste et réalisateur des Ricards, a déclaré à propos du film : « La seule chose qui vaut mieux qu’une histoire que les gens ne connaissent pas, c’est une histoire que les gens pensent connaître mais qu’ils ont tort. »

Élaborant, Sorkin a expliqué: « Le producteur Todd Black a passé plus d’un an à me rencontrer pour me raconter des histoires sur Lucille Ball et Desi Arnaz que je n’avais jamais entendues. Par exemple, que Lucy a été accusée d’être communiste. Il y avait beaucoup de points de friction, et c’est ce que je recherche quand je veux raconter une histoire. J’avais cette idée structurelle qui me plaisait. J’aime les espaces claustrophobes, j’aime les segments de temps claustrophobes. Alors j’ai pensé si je pouvais raconter l’histoire pendant une semaine de production de I Love Lucy – la table du lundi a lu l’enregistrement du public du vendredi – et dis-le surtout sur cette scène sonore, qu’il pourrait y avoir quelque chose de bien là-bas. Alors j’ai essayé de l’écrire. «

Poursuivant en partageant ce qui l’a le plus surpris d’en savoir plus sur Ball et Arnaz lors du tournage du film, Sorkin a déclaré : « Très tôt, j’ai eu la chance de parler à Lucie Arnaz, la fille de Lucy et Desi. Et elle m’a encouragé à vraiment prendre le sans gants. Lucy n’était pas une personne facile. Leur mariage, Lucy et Desi, n’était pas le même que Lucy et Ricky. C’était considérablement plus compliqué. C’étaient deux personnes passionnément amoureuses l’une de l’autre qui ne pouvaient tout simplement pas faire ça marche pour des raisons intéressantes. » Être le Ricardos sortira dans les salles le 10 décembre. Il fera ses débuts sur Amazon Prime 11 jours plus tard, le 21 décembre.