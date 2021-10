Découvrez où vous pouvez acheter Dogelon Mars maintenant.

Dogelon Mars est un crypto basé sur Ethereum utilisant la norme de jeton ERC-20. Un certain nombre de jetons très importants sur le réseau ETH, tels que Aave, Chainlink et Uniswap, utilisent cette norme de jeton. Mais contrairement à ces pièces remarquables et importantes, Dogelon Mars est né d’une blague et fait référence à Elon Musk, Dogecoin et la planète Mars.

Mais ne vous y trompez pas, Dogelon Mars est une crypto-monnaie bien réelle que vous pouvez acheter dès maintenant. En fait, la pièce est connue pour son extrême volatilité, ce qui en fait une pièce idéale pour les spéculateurs et les commerçants dans lesquels investir.

Où acheter Dogelon Mars

Qu’est-ce que Dogelon Mars ?

Sur son site officiel, Dogelon Mars promet de devenir une « monnaie interplanétaire » parmi d’autres développements innovants et assez extrêmes. Pour l’instant, ils n’ont pas développé de produit réalisable pour faire de Dogelon une crypto-monnaie viable.

Peu d’investisseurs dépenseraient de l’argent pour envoyer un jeton vers un autre portefeuille, ce qui serait nécessaire dans ce cas car les frais de transaction Ethereum sont encore assez élevés.

Dois-je acheter Dogelon Mars aujourd’hui ?

Dogelon est peut-être un mauvais choix pour un système de paiement interplanétaire, mais de nombreux investisseurs gagnent beaucoup d’argent en négociant Dogelon Mars. La pièce a augmenté de plus de 750% au cours des 30 derniers jours, mais a baissé d’environ 15% au cours des dernières 24 heures.

Les investisseurs qui envisagent une baisse à court terme et s’attendent à ce que Dogelon Mars rebondisse du prix peuvent être tentés d’acheter Dogelon Mars.

Prédiction de prix Dogelon Mars

Des actifs bien établis comme Bitcoin, Ethereum et Cardano ont bien fonctionné cette année, mais les pièces sur le thème des chiens ont définitivement volé la vedette. Certaines de ces pièces, en particulier Dogelon Mars, ont généré des rendements de 1000% ou plus pour certains investisseurs.

Cependant, l’attribution d’une perspective de prix Dogelon Mars est une tâche difficile compte tenu du statut mème de la pièce et de la volatilité globale sur le marché de la cryptographie.

Lien source

Vues de la publication : 8