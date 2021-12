Découvrez pourquoi il y a un animal psychique sur le groupe Bradshaw

Une diseuse de bonne aventure pour le poilu.

Erin Bradshaw et son mari Scott mettent tout en œuvre pour préparer leur premier enfant, même si cela signifie rechercher un médium.

Nous ne parlons pas d’un vieux médium, cependant. Comme le montre cet aperçu du tout nouvel épisode de mercredi de The Bradshaw Bunch, Erin a besoin de la sagesse d’un médium animal.

C’est exact! Après avoir relayé la nouvelle passionnante de la grossesse à son père Terry Bradshaw, Erin et Scott tentent maintenant de communiquer l’annonce à leur chien, Chuck.

« Dans notre ranch, nous avons des chevaux, des vaches, des chiens, mais je peux honnêtement dire que Chuck règne sur tout », a déclaré Erin aux caméras de The Bradshaw Bunch. « Avec que nous avons un bébé et que Chuck est notre fierté et notre joie, nous avons pensé que ce serait bien d’amener quelqu’un juste pour faire la lumière sur ce que Chuck ressent à ce sujet. »

Entrer Sandra, un communicateur animalier professionnel.