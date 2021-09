Découvrez pourquoi le fils de Kelly Clarkson a interrompu la performance de Chris Martin

Quand la nature appelle, il suffit de décrocher !

Dans un aperçu du premier épisode de la troisième saison du Kelly Clarkson Show, l’animateur Kelly Clarkson avait des invités très spéciaux : ma fille fleuve, 7, et sont Remington, 5. De plus, Christophe Martin desde Jeu froid s’est arrêté et a interprété sa chanson à succès, “Yellow”. Cependant, c’est pendant sa performance, et pendant que Kelly et River chantaient, que Remington a fait une annonce assez importante au milieu des paroles.

L’enfant de 5 ans semblait plongé dans une réflexion sérieuse avant d’annoncer de manière hilarante : “Je dois aller aux toilettes !” Pendant ce temps, Chris n’a pas manqué un battement en grattant sa guitare, et a également gentiment donné son accord en disant: “Moi aussi!”

Les apparitions des plus mignonnes petites co-stars de Kelly surviennent près de deux mois après que le chanteur a partagé la photo la plus adorable des trois lors d’un voyage à Disney World plus tôt cet été.

Kelly partage River et Remington avec son ex-mari Brandon blackstock, dont elle a demandé le divorce en juin 2020 après près de sept ans de mariage.