Découvrez pourquoi RHOC Alum Braunwyn Windham-Burke déménage à New York

“Fernanda et moi sommes toujours bien, nous sommes toujours ensemble, mais nous faisons tous les deux notre propre truc”, a révélé Braunwyn. “Elle a été en Californie, j’ai été à Hawaï. Je pense que nous serons toujours amis, mais géographiquement, ça a été un peu difficile de passer du temps ensemble.”

Pendant ce temps, le mari de Braunwyn Sean Burke soutient pleinement son grand déménagement.

“Il pense que c’est un bon choix”, a déclaré Braunwyn. “Il sait que cela a toujours été un de mes rêves, et il voit en quelque sorte certaines des choses qui se passent. Il me dit:” Je vous soutiens. Les enfants vont s’en sortir. ” Et je volerai d’avant en arrière. ”

Il semble donc que la porte du RHOC soit fermée… du moins pour le moment. “Eh bien, mon meilleur ami a été choisi, Noëlla bergère, “Braunwyn a noté le remaniement du casting pour la saison 16.” Malheureusement, nous n’avons pas parlé depuis. Son mari James [Bergener] est un gars incroyable. C’est un travailleur très acharné. C’est quelque chose qui était comme une mauvaise affaire qui s’est produite et il s’en est occupé. Ce n’est pas nouveau.”