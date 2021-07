Découvrez pourquoi TikTok est obsédé par cette horloge à LED miroir à 20 $ d’Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Êtes-vous un lecteur de longue date de . Deals ? Si c’est le cas, alors vous savez certainement que nous avons récemment déniché des gadgets et des gadgets vraiment géniaux sur TikTok. TikTok est bon pour plus que simplement regarder ce que font tous vos amis et vos créateurs préférés. C’est aussi le foyer de tant de belles trouvailles d’Amazon. Et nos lecteurs les aiment autant que nous. Des exemples de découvertes récentes incluent le 31 $ projecteur d’étoiles galaxie qui est devenu méga-viral sur TikTok, l’incroyable 24 $ Amazon trouve qui peut réparer pratiquement n’importe quoi, et l’élégant $21 pomme de douche à effet pluie qui transforme n’importe quelle salle de bain de votre maison en spa en moins d’une minute.

Maintenant, TikTokers a une nouvelle obsession d’Amazon. Et pour être parfaitement honnête, nous sommes un peu obsédés par ça aussi. ça s’appelle le Réveil LED Miroir Szelam et TikToks qui proposent ce petit gadget sympa ont maintenant été vus des dizaines de millions de fois !

Oui, bien sûr, nous savons ce que vous pensez… « c’est juste un réveil, alors qui s’en soucie ? Eh bien, tous les réveils ne sont pas créés égaux.

Le petit chouette Réveil LED Miroir Szelam tire le triple devoir. D’abord, c’est évidemment une alarme. Cela signifie que cela vous aidera à vous réveiller le matin ou à tout autre moment où vous avez besoin de vous réveiller. Il est également portable, vous pouvez donc l’emporter facilement partout avec vous. Deuxièmement, c’est une horloge au look cool avec un joli grand écran numérique et trois niveaux de luminosité pour que vous puissiez la régler comme vous le souhaitez. Et troisièmement, c’est un miroir qui s’avère utile bien plus souvent que vous ne le pensez.

Découvrez-le dans ce TikTok viral :

@sharefinds un look tellement élégant dans ma chambre ✨ #amazon #amazonmusthaves #amazonfinds #ledlights #roomdecor #moderndecor #online son original – Johnny Sibilly

le Réveil LED Miroir Szelam pourrait bien être le meilleur réveil que nous ayons jamais essayé. Il dispose également de deux ports USB sur le côté pour que vous puissiez charger vos gadgets pendant que vous dormez et que vous n’ayez pas à vous soucier de consommer plus d’une prise de courant. Il ne coûte que 21 $ et c’est déjà une bonne affaire, mais un coupon à durée limitée sur la page Amazon fait baisser le prix à 17,81 $.

Szelam Mirror LED Réveil Prix catalogue : 21,95 $ Prix : 19,51 $ Vous économisez : 2,44 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Découvrez les principaux points à retenir :

Le réveil LED miroir de Szelam est un réveil, un miroir et une station de charge pour smartphone en un seul Les gros chiffres rendent l’heure visible de n’importe où dans la pièce et trois réglages de luminosité vous permettent de l’ajuster à la luminosité parfaite Snooze configurable de 2 à 60 minutes pour les gros dormeurs La surface réfléchissante du miroir est parfaite pour mettre des contacts, retoucher votre maquillage ou toute autre chose qui nécessite un miroir La conception portable le rend facile à emporter partout Deux ports USB vous permettent, à vous et à votre partenaire, de recharger vos smartphones sans en prendre prises murales supplémentaires Conserve les paramètres même après avoir été débranché afin que vous n’ayez pas à le reconfigurer lorsque vous voyagez

