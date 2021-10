Découvrez pourquoi Todd Chrisley et Nanny Faye se disputent à propos des bordels

Laissez-le nounou faye pour faire une blague NSFW.

La matriarche Chrisley Knows Best a quelques faveurs à demander dans le tout nouvel épisode de ce soir, et à qui d’autre se tourne-t-elle dans cet aperçu exclusif, à part son fils Todd Chrisley, petit fils chasser et son meilleur ami Elliot?

La première demande n’est pas trop compliquée – Nanny Faye a simplement besoin d’aide pour le classement.

Malheureusement pour elle, Todd dit « cela n’arrivera pas » car il ne classe même pas ses propres affaires. Chase ne veut pas non plus aider, citant un cœur brisé.

« Je traverse une rupture nounou, donc je ne le fais pas », essaie-t-il de dire de manière convaincante. « Moi et Emmy J’avais vraiment quelque chose de spécial, donc je traverse beaucoup trop de choses en ce moment. «

Todd ne l’achète pas, cependant! « Dégage d’ici », répond-il.

L’excuse de Chase finit par se retourner contre elle parce que Nanny Faye dit qu’elle a besoin d’une autre faveur, et celle-ci est « parfaite » pour lui faire oublier son ex.