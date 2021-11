Découvrez quel couple est rentré chez lui lors de la soirée de danse avec la reine des stars

Les candidats de Dancing With the Stars ont peut-être été sous pression cette semaine à l’approche de la finale, mais l’émission rendant hommage à Freddie Mercury, il ne fait aucun doute que les téléspectateurs ont été secoués.

Le lundi 1er novembre, l’émission du concours ABC a célébré Queen Night, et chaque paire restante a exécuté deux danses sur des chansons du groupe de rock séminal. Cela comprenait Jimmie Allen jouer sur « Quelqu’un à aimer », Jojo siwa danser sur « Body Language » et Olivia jade se pavanant sur « Fat Bottomed Girls ».

Suni lee, qui est tombé dans les deux derniers la semaine dernière pour la première fois, a tenté de rebondir avec « We Will Rock You ». Malheureusement, elle avait lutté contre une maladie d’estomac toute la semaine et n’a pas pu rester sur scène pour les commentaires des juges après sa performance, ce qui Carrie Ann Inaba encore appelé « incroyable ».

Pour les deuxièmes danses de la nuit de chacun, les concurrents ont été divisés en groupes de trois célébrités pour voir qui gagnerait des points bonus. Le plus gros récipiendaire était Olivia, qui a marqué quatre points supplémentaires pour le relais foxtrot.