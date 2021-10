Découvrez quelle paire est rentrée chez elle lors de la soirée Grease de DWTS

Dancing With the Stars nous a fait vibrer avec son hommage à Grease, mais l’élimination s’est déroulée si vite. Ne vous inquiétez pas, nous vous en dirons plus.

Le lundi 18 octobre, la série de compétitions ABC a célébré Grease Night, alors que les couples se sont habillés pour diffuser le film à succès de 1978 avec des costumes et des choix de chansons appropriés.

Comme E! Nouvelles exclusivement rapportées, actrice Olivia Newton-John a fait une apparition pour offrir son point de vue en tant que Sandy du film original, tandis que Didi conn et Frankie Avalon– Qui a joué dans le film en tant que Frenchy et Teen Angel, respectivement – ​​a également participé à l’épisode. Didi a offert des pointeurs à Amanda Kloots, et Frankie a chanté « Beauty School Dropout ».

La soirée a été riche en moments forts, dont Jojo siwaLe foxtrot a obtenu le premier score parfait de la saison de 40. Amanda s’en est approché avec son 39 pour la valse viennoise.

Pendant ce temps, plusieurs célébrités ont décroché de manière impressionnante un 36, dont Suni lee, Olivia jade, Mélanie C et Jimmie Allen, avec le chanteur country décrivant le frisson de faire une pause dans la répétition cette semaine pour accueillir une petite fille.