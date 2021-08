Découvrez quelles applications cesseront de fonctionner sur Android à partir de septembre

Ni Bitcoin, ni Ethereum, ne se trouvent à Cardano (ADA) où tous les regards sont actuellement, grâce à l’excellent comportement de son prix, réussissant à établir de nouveaux sommets historiques. Au moment d’écrire ces lignes, ADA se négocie à 2,86 $, accumulant un gain de 10,97 % au cours des dernières 24 heures et de […] More