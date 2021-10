Découvrez quelles sont les deux paires qui sont rentrées chez elles lors de la semaine Disney de DWTS

Les candidats de la saison 30 de Dancing With the Stars se sont bien amusés.

Le mardi 12 octobre, la série de compétitions ABC a terminé sa semaine en deux parties sur le thème de Disney avec « Disney: Villains Night », qui a suivi l’épisode de lundi axé sur les héros. Personne n’est rentré chez lui hier soir, ce qui signifiait malheureusement dire au revoir à deux duos cette fois-ci.

Comme on pouvait s’y attendre, les paires ont tout misé sur les costumes minutieusement crapuleux. Certaines des transformations les plus mémorables incluses Le Miz comme une version particulièrement féroce de The Lion King’s Scar, Jojo siwa cheveux violets à bascule en tant que Mal de Descendants 2, et Suni lee va avec un look saisonnier approprié comme Winifred du classique d’Halloween Hocus Pocus.

Les interprètes ont continué à intensifier leurs jeux, avec Melora Hardin, qui a à la fois joué et chanté en tant que Mother Gothel de Tangled, décrochant le premier 10 parfait de la saison, celui-ci venant du juge Len bonhomme.

En fin de soirée, les téléspectateurs ont appris que Jacques Jacques et partenaire Lindsay Arnold, de même que Brian Austin vert et petite amie bourgeoise de Sharna, étaient les deux couples éliminés.