Découvrez quels concurrents de dance pop font le XOMG de Jessalynn Siwa

OMG, c’est le compte à rebours final sur Siwas Dance Pop Revolution – ce qui signifie que nous saurons enfin quel(s) candidat(s ?!) rejoindra Jessalynn siwa groupe de méga filles.

Lors d’un aperçu exclusif de la finale de la saison en deux parties, diffusée le mardi 28 décembre, Jessalynn donne des commentaires aux trois favoris de XOMG POP.

« La première chose que je veux vous dire, c’est que ce soir a été phénoménal », commence Jessalynn, en tant que fille Jojo siwa convient que la performance des filles était « magique ».

Jessalynn poursuit : » Autant j’avais peur de prendre des filles impertinentes et de faire une ballade, c’était assez incroyable. Dallas, Kinley et Tinie-T, s’il vous plaît, avancez. »

Ensuite, Jessalynn donne un retour individuel sur le trio de mini stars.

« Kinley, je pense que tu es un danseur phénoménal mais nous allons devoir travailler sur ton chant », note Jessalynn. « Tinie-T, tu n’as pas eu de rôle ce soir. J’aurais aimé que tu l’aies et je pense que ta mère a souhaité que tu en aies aussi. Tu n’étais pas préparée cette semaine, mais ce que tu as fait, tu l’as bien fait. Quand c’était ton moment chanter, tu as chanté. Tu me rappelles beaucoup de JoJo dans ton verre à moitié plein. C’est un trait cool à avoir. »