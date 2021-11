Découvrez quels sont les plus gros vendeurs d’ordinateurs portables

11/04/2021

Act à 10h27 CET

Les les ordinateurs portables vivent un printemps heureux. Dans une large mesure, cela est dû à des nouvelles peu positives ; parmi eux la pandémie mondiale de COVID-19 qui a frappé le monde entier. Cependant, les gens semblent avoir opté pour les ordinateurs portables comme forme de travail autonome et télématique, ce qui a beaucoup de sens en raison de l’amélioration exponentielle que les batteries ont connue dans ces terminaux. Il y a dix ans, un bon ordinateur portable avait une autonomie de 4 heures, espérons-le. Aujourd’hui les batteries et les performances ont énormément augmenté, atteignant des autonomies allant jusqu’à 20 heures comme le nouveau Macbook Pro.

C’est pourquoi nous constatons que ces ventes ont augmenté, et qu’il y a des gagnants clairs dans le nombre de ventes :

Lenovo : 15,3 millions de ventes HP : 14,3 millions de ventes DELL : 12,2 millions de ventes Apple : 6,5 millions de ventes ASUS : 5,1 millions de ventes

Un TOP 5 assez ambitieux est extrait de ces chiffres. Remarquez qu’Apple et ASUS sont dans une ligue très différente de celle de Lenovo, HP et DELL en ce qui concerne les chiffres de vente. Cependant, la société Big Apple bat lentement de plus en plus de records de vente. Chose qui n’est pas étrange, puisque de l’avis de celui qui souscrit ces lignes, c’est la division de l’entreprise dans laquelle se fait le meilleur travail.