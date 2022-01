Découvrez qui a été nommé étoiles TikTok les mieux rémunérées de Forbes en 2021

En plus de sa carrière sur TikTok, Dixie a également sorti sa propre musique et le mois dernier, elle s’est produite au Jingle Ball d’iHeartRadio aux côtés de bts, Ed Sheeran et Lil Nas X.

Avec 8,5 millions de dollars gagnés, la troisième place sur la liste revient à Addison rae. Au cours de la dernière année seulement, la jeune femme de 21 ans a non seulement publié des vidéos sur TikTok, mais a également joué dans son premier film, He’s All That, et a également signé un contrat multi-contrat pour les futurs films avec Netflix.

La quatrième place était une égalité entre deux créateurs qui ont chacun remporté 5 millions de dollars : bella pocher et josh richard. En plus de ses revenus in-app, Bella a signé avec Warner Records, et son premier single, « Build A B-tch », est devenu un hit n ° 1 dans les charts Billboard, tandis que Josh a lancé plusieurs coentreprises, dont un podcast appelé BFFs. avec le créateur de Barstool Sports Dave Portnoy.

À égalité pour la cinquième place, Kris Collins et Avani Gregg chacun a gagné plus de 4,75 millions de dollars pour ses vidéos hilarantes et créatives. Alors que Kris a étendu sa production vidéo à YouTube, Avani a publié ses mémoires, Backstory: My Life So Far, en septembre 2021.

Maintenant, si vous avez besoin de nous, nous mettrons en ligne des TikToks et espérons devenir viraux.