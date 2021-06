Découvrez si votre ordinateur est compatible avec Windows 11 avec cet outil | La technologie

Windows 11 a déjà été annoncé et il ne reste plus qu’à découvrir si les ordinateurs que nous avons à la maison seront compatibles avec la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft.

Windows 11 est déjà parmi nous, Microsoft a officiellement présenté son nouveau système d’exploitation pour ordinateurs de bureau et portables aujourd’hui. L’événement a été plein de surprises, car les nouveautés qui accompagnent Windows 11 sont nombreuses et nous les avons décortiquées dans un article explicatif.

Mais la question la plus importante demeure, Mon ordinateur sera-t-il compatible avec Windows 11 ? Microsoft souhaite lui-même résoudre cette question et a mis en place un outil capable de reconnaître le système afin de détecter s’il est compatible ou non. Nous allons vous apprendre à l’utiliser et à le télécharger.

La première chose que vous devez faire et qui est extrêmement nécessaire est d’avoir un ordinateur avec Windows 10, car Microsoft a déclaré que la mise à jour à partir de cette version sera entièrement gratuite et que nous jouerons en toute sécurité. Maintenant que l’équipement est allumé, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant.

Ce lien nous amènera au site officiel de Microsoft et, plus précisément, à la page de présentation de Windows 11. Au bas de la page, il y a une section qui commente que Windows 11 n’est pas encore disponible pour les utilisateurs, mais que l’outil joint permet de savoir si le matériel dont nous disposons sera compatible une fois le lancement effectué.

Pour obtenir cet outil, il vous suffit de cliquer sur “Télécharger l’application” et le téléchargement se poursuivra pour une installation ultérieure.Une fois l’installation terminée, elle s’exécutera automatiquement et un menu apparaîtra indiquant l’option permettant de vérifier si le PC est compatible avec Windows 11.

Vous constaterez peut-être que votre ordinateur n’est pas compatible avec Windows 11, bien que vous ayez suffisamment de spécifications pour cette version du système d’exploitation de Microsoft. Cette erreur est due au fait que la chose la plus probable est que vous ayez désactivé le TPM dans le BIOS o Module de plate-forme de confiance.