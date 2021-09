Découvrez si vous êtes un procrastinateur du sommeil et comment vous pouvez l’éviter | La vie

Les psychologues l’appellent Revenge Procrastination in Bed, un terme clinique de plus en plus à la mode. Et c’est assez préoccupant.

Tout le monde que nous avons tergiverser plus d’une fois. L’un des mots les plus curieux de notre langue, mais cela signifie en fait reporter une obligation ou un travail.

Quand nous étions enfants, nous tergiversions en retardant les devoirs jusqu’à la dernière minute. Ou nous étudiions pour le test, en nous dépêchant et en courant, la veille.

Au travail, vous tergiversez aussi quand on nous confie une tâche et que nous la retardons jusqu’à ce que nous n’ayons pas d’autre choix que de la faire. Mais cela s’applique à à peu près tout : du nettoyage de la maison au ramassage des poubelles.

Il se produit généralement avec tâches ennuyeuses ou tâches que nous ne voulons pas faire, et bien que tout le monde l’ait pratiqué à un moment donné, il y a des gens qui sont des experts qui tergiversent. Beaucoup de fois, avec des conséquences négativescomme échouer des examens ou être licencié du travail.

L’American Sleep Association met en garde contre un type de procrastination qui devient de plus en plus courant : Revenge Bed Procrastination, procrastinateurs du sommeil.

Ce sont des gens qui, quand vient la nuit, Au lieu de s’endormir, ils regardent une série télévisée, jouent à des jeux vidéo, écoutent de la musique ou regardent les réseaux sociaux.

Il ne faut pas le confondre avec une addiction. Ils ne sont accros à rien. Au lieu d’aller dormir, ils font simplement une autre tâche. Même ils peuvent faire des choses qui n’ont pas de finComme dessiner des gribouillis sur du papier ou regarder un film qu’ils n’aiment pas, tant qu’ils ne s’endorment pas.

Pourquoi font-ils cela? Le terme vengeance nous donne un indice. Ce sont des personnes qui travaillent beaucoup ou qui ont de nombreuses obligations, ou qui ne savent pas organiser leurs tâches, et ils ne prennent pas de congé pendant la journée pour faire des choses qu’ils aiment.

Donc, pendant les heures de sommeil, comme une sorte de se venger de ne pas avoir le temps pendant la journée, Ils se consacrent à profiter des loisirs et retardent le coucher, la perte d’heures de sommeil qui affecte votre santé.

Comment savoir si vous êtes un procrastinateur du sommeil ? Soyez prudent si vous faites l’une de ces choses :

Vous dormez moins d’heures qu’il y a quelques années car vous retardez de plus en plus l’heure du coucher Vous vous couchez plus tard sans raison apparente Vous continuez sans vous coucher même si vous savez que cela aura des conséquences négatives

Que faire pour arrêter de tergiverser la nuit ?

Le Dr et thérapeute Janelle Watson recommande ces étapes :

Commencez à vous détendre 30 minutes avant de vous coucher. Un bain chaud, un verre de lait, tout ce que vous savez vous rend somnolent. De cette façon, vous aurez plus de prédisposition à vous endormir Définir des alarmes sur les horloges, haut-parleurs intelligents, PC et autres appareils, pour vous indiquer quand il est temps d’aller dormir Concevoir un horaire de devoirs réaliste qui laisse des heures pour se reposer correctement, et qu’à son tour vous avez du temps pour les loisirs pendant la journée Éteignez tous les écrans et mettez-les hors de portée quand tu te mets au lit Ne pas utiliser le mobile comme réveil (vous serez tenté de l’utiliser au lit pour d’autres choses), utilisez un réveil à vie Pratiquer des techniques de relaxation avant d’aller dormir, comme la pleine conscience ou la méditation Cherchez la cause de votre proscratination, et essayez d’y mettre fin Si tout ce qui précède échoue, aller voir un thérapeute

La La procrastination est un trouble qui doit être traité, lorsqu’il affecte notre santé.