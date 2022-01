Découvrez toutes les couleurs Samsung Galaxy S22 et S22 Ultra parmi lesquelles choisir dans ces nouveaux rendus

Samsung n’a pas l’intention de réparer ce qui n’est pas cassé

Nous sommes presque en 2022, et cela signifie que nous sommes plus proches que jamais du lancement des produits phares de nouvelle génération de Samsung. Nous avons déjà un aperçu de ce qui va arriver, grâce aux rendus de presse divulgués du Galaxy S22 Ultra, mais maintenant une nouvelle fuite nous donne un peu plus à mâcher, ainsi que des rendus officiels du plus petit membre du famille, le Galaxy S22.

Les nouvelles images du Galaxy S22 Ultra, gracieuseté de 91Mobiles, nous montrent non seulement l’appareil sous plusieurs angles, mais nous donnent également un aperçu de ses multiples coloris. Il ressemble beaucoup au S21 Ultra, sauf que le module de caméra notable n’est plus; les objectifs de l’appareil photo eux-mêmes dépassent du corps, susceptibles d’accueillir les capteurs importants que le téléphone est censé avoir.

Samsung aime offrir aux acheteurs un bel assortiment de choix de couleurs à chaque génération, et le S22 Ultra n’est pas différent à cet égard. Il semble qu’il sera proposé dans au moins quatre couleurs différentes : blanc, noir, vert olive et or rose/bordeaux, mais leur disponibilité peut différer selon les régions.

Si vous êtes un fan de Note amer de ne pas voir un Samsung avec un stylet intégré en 2021, il y a de bonnes nouvelles pour vous. Chaque rendu de l’Ultra nous montre le S Pen correspondant avec lequel il sera livré, et cette fois-ci, ce ne sera pas un accessoire que vous devrez acheter séparément – il a sa propre fente dans le corps du téléphone.

Quant au S22 standard, peu de choses semblent avoir changé à l’extérieur ; il ressemble beaucoup au Galaxy S21. Nous ne nous plaignons pas, cependant, car il s’agit de l’un des plus beaux designs issus des laboratoires de R&D de Samsung. Le Galaxy S22, comme son frère plus costaud, devrait également être disponible en noir, blanc et vert olive, mais il remplace le bordeaux par une teinte rose clair.

Nous n’avons pas encore eu un bon aperçu du S22+, mais à ce stade, il n’y a pas de prix pour deviner à quoi il ressemblera. Quoi qu’il en soit, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour que les choses deviennent officielles. Samsung devrait lever le rideau dès que le lancement provisoire du Galaxy S21 FE en janvier sera terminé.

