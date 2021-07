Découvrez vos goûts musicaux en couleurs avec ‘Spotify Palette’

Les gens aiment partager leurs goûts musicaux en ligne. Alors qu’Apple Music a encore un long chemin à parcourir avec ses fonctionnalités partageables, comme la liste de lecture Replay, Spotify a donné à ses utilisateurs une variété d’options pour qu’ils montrent ce qu’ils écoutent actuellement.

Même ainsi, cela n’empêche pas d’autres personnes de créer des clients pour aider à partager le fonctionnement de leurs goûts musicaux. Spotify Palette, par exemple, crée une palette de couleurs en fonction de ce que vous écoutez.

Créée par le développeur Israel Medina (via The Focus), Spotify Palette est simple et amusante à utiliser. Il vous suffit de vous connecter avec vos informations d’identification, puis l’application Web analyse vos goûts musicaux et vous donne une palette.

Par exemple, mes goûts musicaux sont « Rouge », ce qui signifie que j’écoute davantage des sons énergiques.

Le rouge est la couleur de la passion ou du désir et peut également être associé à l’énergie. Danse moyenne : 58 % Énergie moyenne : 61 % Valence moyenne (positive) : 48%

Une fois votre palette créée, vous pouvez apprendre dans quelles chansons la palette Spotify a basé sa décision.

Sur Internet, certains utilisateurs ont partagé différentes palettes. Par exemple, si votre palette est plus orange, le péage explique qu’il s’agit de la couleur du mouvement, tandis qu’une palette pastel est destinée aux «chansons hautement dansantes et énergiques».

Spotify Palette est gratuit et vous pouvez en savoir plus ici. Si vous aimez combiner les couleurs avec vos goûts musicaux et votre personnalité, c’est peut-être l’expérience que vous recherchez.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :