Découvrez WX, le nouveau jeton Waves.Exchange qui cherche à rivaliser sur le marché des crypto-monnaies

Ensuite, l’équipe Waves.Exchange partage avec la communauté intéressée quelques informations sur la commercialisation de son jeton WX, qui sera mis en vente via une campagne IDO le 4 novembre.

Waves.Exchange, la plateforme d’échange qui opère sur le réseau Waves, lancera le 4 novembre son jeton WX, un investissement intéressant pour tous ceux qui cherchent à faire leurs premiers pas dans le monde des crypto-monnaies.

Le jeton WX sera lancé via une offre d’échange décentralisée initiale (IDO), qui est un processus mis en œuvre par un projet pour lever des fonds pour son nouveau jeton, le tout via un DEX.

En tant que tel, le jeton WX est le prochain lancement de l’écosystème Waves, qui sera disponible pour la communauté intéressée via un IDO. Les personnes qui souhaitent participer à cette offre pourront acquérir les jetons respectifs, dont la valeur sera définie par le marché de manière entièrement décentralisée.

Écosystème fiable

Waves.Exchange est un échange de crypto-monnaie décentralisé avec une longue histoire. L’équipe, qui a plus de cinq ans d’expérience dans le secteur, a annoncé le lancement du token IDO WX et les avantages qu’il apportera à sa communauté. Cette plate-forme garantit la sécurité des systèmes décentralisés avec les fonctionnalités et avantages des échanges centralisés standards.

Tous les projets qui ont fait partie de l’écosystème Waves ont eu de bons résultats. Son premier grand lancement a été le Waves ICO, en 2016, dont le prix de départ était de 0,188 USD, atteignant 43 USD.

Un autre jeton qui a également bien performé était EGG en avril de cette année, qui a ouvert avec un coût initial de 20 USD par unité et a capitalisé une augmentation de 4 900 % après avoir atteint 2 500 USD.

Où, quand et comment ?

Pour participer à la prévente, vous devez accéder à la page Waves.Exchange, et vous inscrire :

Le jeton WX peut être acquis à partir du 4 novembre 2021, via la campagne IDO. Votre prix d’achat initial sera de 1 USD. L’USDN (Neutrino USD) est une devise algorithmique stable qui vaut la même chose que le dollar américain, avec laquelle vous pouvez acheter des jetons WX. Ce processus sera exécuté via un contrat intelligent, ou contrat intelligent, qui sécurise et exécute la transaction. Les WX que vous acquérez seront progressivement débloqués avec la génération d’un nouveau bloc et seront livrés proportionnellement jusqu’à ce que, à la fin de la période de minage, vous ayez déjà reçu la totalité des jetons demandés.

Politique de retour

La politique de retour de l’IDO réduit les risques de perte, car elle garantit le retour de l’investissement au cas où la valeur de l’investissement n’augmente pas. Si le prix du jeton WX augmente, vous réaliserez un profit, sinon, vous pouvez demander le remboursement de votre investissement en USDN et le retirer. Cela montre la confiance que l’équipe place dans le projet et dans son avenir, car elle assure à ses investisseurs qu’ils ne perdront pas d’argent.

Avis de non-responsabilité : il s’agit d’un communiqué de presse publié par l’équipe Waves.Exchange, donc l’équipe de QuotidienBitcoin n’approuve pas cette offre ou toute autre offre commerciale faite par les personnes responsables. Nous recommandons aux personnes intéressées d’enquêter davantage sur cette offre commerciale avant d’allouer un capital pour l’achat dudit jeton.

