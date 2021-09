découvrir un nouveau colosse appelé Gamoniteiru

in

Le Tour d’Espagne se situe dans les Asturies et c’est synonyme de spectacle, de pistes impossibles et de paysages uniques. La ronde espagnole découvre ce jeudi un port qui ne s’est jamais levé comme le Gamoniteiru. Ce colosse, proche d’Angliru, espère pouvoir marquer les écarts définitifs dans un classement général qui semble être en faveur des intérêts de Primoz Roglic après son exposition à Lagos de Covadonga. Le triomphe global du Slovène est payé à [1.04] et seule une tragédie et un évanouissement peuvent lui ôter ce qui serait sa troisième victoire dans la Vuelta.

A ce stade, Roglic est également le favori pour remporter ce qui serait sa quatrième victoire partielle dans la Vuelta a España, en payant la victoire à [3.50]. Le Gamoniteiru a une arrivée formidable avec cinq kilomètres qui ne baissent à aucun moment de 10% de dénivelé et qui créeront la différence car c’est une montagne très ouverte où le vent aura une influence et les forces de chacun des favoris. Roglic a été intraitable et la seule chose que nous pensons l’empêchera de lever les bras est une évasion.

Parmi les grands candidats à l’échappée à cette étape, qui compte également deux autres cols de première classe et un de deuxième classe, on retrouve le leader en montagne Romain Bardet, qui tentera de conforter sa position. Le français est inscrit sur [10.00] quant à ses chances de gagner au nouveau sommet du cyclisme asturien et personne ne doute que sa force est intacte pour atteindre cet objectif.

Bardet a remporté une étape, tandis que le troisième en lice pour gagner – l’Australien Michael Storer – en a pris deux jusqu’à présent sur cette Vuelta et cherche le triplé en désaccord [13.00]. Nous parlons d’un cycliste très combatif qui a montré un sommet spectaculaire dans cette Vuelta après ne s’être laissé emporter dans aucune des échappées auxquelles il a participé.

Parmi les coqs du classement général pour monter sur l’étape, on retrouve Egan Bernal, qui après son échauffement sans récompense à Covadonga va se risquer après avoir dit qu’il ne se souciait pas d’être cinquième que huitième. Le triomphe de l’actuel champion du Giro d’Italia est inscrit à [17.00] et il faudra le surveiller. Il en va de même d’un Enric Mas qui a traditionnellement amélioré ses performances dans les troisièmes semaines de compétition et qui est présenté à [23.00].