découvrir une incidence inattendue chez les oiseaux

22/04/2021 à 9h42 CEST

Le virus du Nil en Espagne, qui avait déjà suscité des inquiétudes au cours des étés précédents, est loin d’être éradiqué. Maintenant, une étude de l’Université d’Estrémadure a montré une forte circulation de ce pathogène parmi les oiseaux sauvages. Ces animaux favorisent la transmission et la propagation du virus, pour lequel il n’existe toujours pas de traitement spécifique. La lumière artificielle est l’un de vos alliés.

Une enquête menée par l’Université d’Estrémadure (UEx) a confirmé “la forte circulation” du virus du Nil occidental (VNO) chez les oiseaux sauvages, depuis un échantillon sur cinq testé contient des anticorps du virus susmentionné.

Il s’agit d’une étude qui a permis de détecter pour la première fois en Europe des anticorps contre le virus du Nil chez la cigogne noire, ainsi que contre le virus Usutu (appartenant également à la famille des flavivirus avec des symptômes similaires au WNV) en Europe outarde.

Bien que ce soit la première fois que Usutu est détecté en Estrémadure, le point culminant est la forte prévalence du virus du Nil chez les oiseaux, autour de 18,23% et sa large distribution, selon l’UEx dans un communiqué de presse.

C’est une information clé, car les oiseaux participent au cycle épidémiologique du virus, favoriser la transmission du pathogène à d’autres espèces saines par les piqûres de moustiques, alors que les humains et les chevaux ne souffrent que de l’infection et ne la transmettent pas, c’est pourquoi ils sont appelés «hôtes sans issue».

En outre, les chercheurs ont trouvé des pourcentages très élevés d’anticorps dans des espèces telles que le vautour fauve, dont certaines sont mortes avec des symptômes nerveux. De plus, de nombreuses espèces séropositives détectées sont répertorié comme vulnérable ou en dangerPar conséquent, “il est nécessaire d’étudier comment ces populations réagissent au virus”, a déclaré Eva Frontera, professeur à la Faculté vétérinaire de l’Université d’Estrémadure (UEx), qui a dirigé l’équipe multidisciplinaire chargée de cette recherche.

“Notre étude confirme que chez les oiseaux d’Estrémadure, il existe une forte circulation du virus du Nil occidental, avec une distribution similaire à celle trouvée chez les chevaux dans une autre étude récente”, a-t-il révélé.

Ainsi, l’équipe de recherche multidisciplinaire a expliqué que les oiseaux, contrairement aux humains et aux chevaux, qui sont des hôtes accidentels, sont les principales espèces hôtes du virus du Nil occidental et intervenir dans la propagation et la transmission dudit virusavec les moustiques.

Une pointe de l’iceberg

Ainsi, après avoir étudié la situation épidémiologique du virus chez les oiseaux et les chevaux en Estrémadure, les chercheurs de l’UEx concentrent désormais leurs efforts sur l’étude des insectes vecteurs, généralement le moustiques du genre Culex.

Les données générales de ce projet suggèrent, comme il l’a déclaré, que les cas cliniques chez les animaux officiellement déclarés chaque année “sont vraiment la pointe de l’iceberg du problème posé par ce virus en Estrémadure”.

Pour lui, “la vigilance doit être accrue, car le suivi effectué jusqu’à présent peut être insuffisant », a déclaré Daniel Bravo, l’un des principaux auteurs de l’étude publiée dans la revue Veterinary Microbiology.

En ce sens, les chercheurs de l’UEx se sont fixé plusieurs objectifs, dont l’un vise à analyser la séroprévalence réelle de la population d’Estrémadure à ce virus et à déterminer les facteurs de risque associés à l’infection, soulignent-ils.

Une autre voie de recherche se focalise, grâce à un accord entre l’UEx et le Collège Officiel des Vétérinaires de Badajoz, sur l’étude du risque d’infection par ce virus dans les villes de Cáceres et Badajoz afin d ‘«alerter tôt les autorités pour mettre le les moyens appropriés de prévention et de contrôle, si nécessaire.

Les scientifiques ont collecté et analysé des échantillons d’environ 400 oiseaux sauvages, appartenant à 56 espèces différentes, à la recherche de preuves d’infection par le virus du Nil occidental grâce à la collaboration des centres de récupération de la faune Action for the Wild World de Badajoz et Los Hornos, dans la province de Cáceres.

Tous les cas séropositifs détectés ont été confirmés par séroneutralisation, test de référence pour l’évaluation sérologique. Un laboratoire de haute sécurité biologique étant nécessaire, ces confirmations ont été faites par le Centre de recherche en santé animale (CISA), de l’Institut national de recherche et de technologie agricoles et alimentaires de Valdeolmos (Madrid).

Qu’est-ce que le virus du Nil?

Le virus du Nil est transmis par la piqûre d’un moustique infecté, Aedes japonicus, qui est déjà porteur du virus, bien qu’il soit important de se rappeler que tous les moustiques ne sont pas infectés et que toutes les personnes piquées par un moustique infecté ne contracteront pas le virus. virus. Les enfants peuvent être infectés, mais ils tombent rarement gravement malades.

Les principaux symptômes Les symptômes de la fièvre du Nil sont similaires à ceux de la grippe: maux de tête, vomissements, fièvre, éruption cutanée ou fatigue. Cependant, s’il s’agit d’une encéphalite ou d’une méningite, les signes avant-coureurs sont des maux de tête, une forte fièvre, une raideur de la nuque, une stupeur, une désorientation, un coma, des tremblements, des convulsions, une faiblesse musculaire et une paralysie, détaille l’OMS.

Il n’y a pas de vaccin ou un traitement spécifique de l’infection, bien que des analgésiques en vente libre puissent être utilisés pour réduire la fièvre et soulager certains symptômes. Dans les cas les plus graves, les patients peuvent nécessiter une hospitalisation pour un traitement, comme des liquides intraveineux, des analgésiques et des soins infirmiers.

L’important est le la prévention et protégez-vous des moustiques. Ces insectes sont attiré par la lumière artificielle, il est donc nécessaire d’éteindre toutes les lumières possibles la nuit.

La Direction générale de la santé publique et de la gestion pharmaceutique a élaboré des recommandations afin de prévenir les piqûres d’insectes, telles que l’utilisation de moustiquaires sur les fenêtres et les portes, en essayant de ne pas rester à l’extérieur entre le crépuscule et l’aube, et en essayant d’éteindre la lumière, suivez correctement hygiène corporelle au quotidien, évitez les parfums intenses.

Il est également recommandé de porter des vêtements qui couvrent au maximum la peau et de la secouer avant utilisation si elle a été posée à l’extérieur, d’utiliser correctement les répulsifs, en suivant strictement les recommandations sur le mode et la fréquence d’utilisation décrites par le fabricant. et, si vous utilisez un écran solaire, appliquez-le d’abord, laissez-le tremper pendant vingt minutes, puis appliquez l’anti-moustique.

