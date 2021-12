Decred (DCR) a touché le fond et se rétablit vigoureusement – voici où acheter le jeton DCR

Après avoir chuté depuis début septembre, le jeton Decred (DCR) semble avoir atteint un creux après le saut matinal d’aujourd’hui qui l’a vu atteindre un sommet de 112,32 $ avant de reculer légèrement vers le prix actuel.

Le rebond était attendu depuis longtemps, car la plupart des analystes pensaient que la baisse précédente était injustifiée et que le jeton était censé augmenter.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à conserver Decred Coin (DCR), Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Meilleurs endroits pour acheter Decred (DCR)

Qu’est-ce que Decred (DCR) ?

Decred (DCR) est le jeton natif du protocole Decred.

Le protocole Decred est un protocole blockchain qui a été créé pour faciliter la gouvernance ouverte, les politiques de financement durables et l’intégration communautaire.

Toutes les transactions et modifications apportées au protocole Decred doivent être approuvées par la communauté Decred.

Decred a utilisé la plupart des principes de Bitcoin.

Devriez-vous acheter la pièce DCR aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie qui a montré des signes positifs de démarrage d’une course haussière à long terme, alors le jeton DCR est une bonne option après le rebond d’aujourd’hui.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix décrétée

Bien que les prix des crypto-monnaies soient difficiles à prévoir en raison de la volatilité du marché, les analystes pensent que le jeton DCR a atteint un creux après le récent recul et que la pièce devrait poursuivre le rallye haussier qui a commencé aujourd’hui jusqu’à la fin de l’année.

$ DCR Couverture des médias sociaux

Pièce la plus performante du jour : DCR Decred #DCR #Decred $ DCR #crypto pic.twitter.com/W5cbBHh8vw – crypto.beaches (@BeachesCrypto) 19 décembre 2021

On peut dire que je ne m’attendais pas à un rebond aussi important pour $ DCR 🤣🚀 pic.twitter.com/Jhhmikk1Xr – Vozah (@ItsVozah) 19 décembre 2021

