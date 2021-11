DCR est la crypto-monnaie native de Decred, une version fourchue du protocole Bitcoin conçue pour améliorer l’organisation et la décentralisation de la crypto-monnaie. Il utilise un mécanisme de consensus hybride pour se concentrer sur la durabilité, la décentralisation et l’autonomie. Il dispose également d’un système de proposition en chaîne permettant aux acteurs de voter sur le financement du projet, les initiatives et les mises à niveau du réseau.

Le prix Decred a connu une forte tendance à la hausse depuis le début de 2021 après une longue période de négociation latérale.

Prix ​​DCR

Le prix Decred a atteint un sommet historique de 249,55 $ en avril 2021 et un creux historique de 0,43 $ en décembre 2016.

Decred a une offre totale d’environ 21 millions de DCR, bien qu’ils ne soient pas tous en circulation. Quelque 60 % de la récompense du bloc vont aux mineurs de preuve de travail lorsqu’un nouveau bloc est trouvé, 30 % vont aux électeurs de preuve de participation et 10 % vont au trésor Decred. Decred a une récompense de bloc décroissante qui s’ajuste tous les 6 144 blocs. Vous pouvez trouver son calendrier d’émission officiel ici.

Les développeurs de Decred ont distribué 1,68 million de jetons, soit 8% de l’offre, avant le lancement du projet. Les pièces ont été distribuées à la société globale et à ses développeurs, une autre partie a été larguée aux participants éligibles.

Début janvier 2018, le DCR a bondi à 122 $, mais trois mois plus tard, les vendeurs ont fait baisser le prix à 40 $. Ensuite, la devise de Decred est revenue à 109,65 $ en mai 2018.

À la fin de 2018, cependant, le DCR est revenu à 15,15 $ sans réel changement jusqu’en novembre 2020. La valeur du DCR est passée de la fourchette basse de 13 $ à son plus haut historique de 249,55 $ en avril 2021. Les acheteurs n’ont pas pu tenir cela. niveau pendant longtemps, cependant, et Decred est tombé à 113 $ à la mi-juillet 2021. Une brève poussée à 178 $ en août 2021 s’est également avérée de courte durée, et le prix est tombé entre 110 $ et 115 $ dans les mois qui ont suivi.

Le prix a tendance à suivre le marché plus large de la cryptographie.

Comment fonctionne Decred ?

L’équipe Decred a forgé le bitcoin pour permettre un système de consensus hybride combinant la preuve de travail (PoW) et la preuve de participation (PoS) dans la nouvelle preuve d’activité (PoA). L’objectif était de mieux organiser le développement et la décentralisation d’une crypto-monnaie.

La blockchain de Decred est compatible avec la technologie Lightning Network et permet aux utilisateurs d’effectuer des échanges atomiques (échanges directs entre homologues) de crypto-monnaies, notamment bitcoin, bitcoin cash, litecoin et viacoin.

Événements clés et gestion

Le projet Decred a été lancé en 2016 par la société 0 et a lancé son réseau peu de temps après. Les fondateurs de Decred incluent Dave Collins, David Hill, Josh Rickmar, John Vernaleo et Alex et Jacob Yocom-Piatt. Ils travaillaient toujours sur le projet en octobre 2021.

Le projet a reçu un financement de BlueYard Capital et Placeholder.

Le réseau de Decred avait une mise à niveau de couche 2 en octobre 2021. L’intégration de Lightning Network est basée sur la version de Bitcoin et a été activée en mai 2019.