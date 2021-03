Décrivez votre haut débit, demande FCC, ne faisant plus confiance aux FAI

La Federal Communications Commission (FCC) vous invite à décrire votre expérience du haut débit, en termes de choix qui s’offrent à vous dans votre région, les vitesses que vous rencontrez dans la vie réelle et vos réflexions sur la qualité du service fourni par votre FAI. …

Comme le note The Verge, la FCC s’est jusqu’à présent appuyée sur les données fournies par les fournisseurs d’accès Internet (FAI) eux-mêmes pour évaluer la concurrence et les services disponibles dans chaque région des États-Unis.

Dans le cadre de son plan de mise à jour des cartes de couverture aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC), en rupture avec la tradition, demande enfin aux Américains moyens de signaler quels services Internet sont réellement disponibles là où ils vivent. Dans le passé, la FCC a réalisé ces cartes de couverture avec des données autodéclarées par les FAI eux-mêmes, une décision intrinsèquement compromettante car les fournisseurs de services Internet voudront naturellement brosser le tableau le plus rose possible. Étant donné que la FCC utilise ces cartes comme preuve pour la réglementation proposée, cela peut sérieusement entraver la capacité de la FCC à s’assurer qu’il y a une concurrence réelle sur le marché et que l’Internet est distribué de manière responsable. Par exemple, une carte peut montrer que vous avez 11 fournisseurs de haut débit alors que vous n’avez en fait qu’une ou deux options réelles.

Vous pouvez voir ce que les FAI prétendent être disponible à votre adresse en l’entrant ici, puis informer la FCC de la réalité en remplissant ce formulaire – tel quel.

Le formulaire que la FCC utilise pour vos réponses est résolument rudimentaire; il ressemble à un formulaire de plainte général et ne pose aucune question spécifique sur le haut débit (la seule référence se trouve dans l’en-tête). Mais la FCC affirme que c’est un palliatif sur la voie d’un outil de reporting plus détaillé et spécifique.

Ce n’est pas seulement une question de savoir ce qui est vraiment disponible pour les consommateurs américains: un groupe bipartite de sénateurs a récemment suggéré que la FCC a un besoin urgent de redéfinir ce qu’elle considère comme des vitesses acceptables des fournisseurs de haut débit.

La FCC définit le haut débit à haut débit comme des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 25 mégabits par seconde et des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 3 mégabits par seconde (25/3 Mbps) […] The Verge note que la définition actuelle 25/3 est inchangée depuis six ans et ne répond même pas à la recommandation de Zoom pour une seule connexion, sans parler des multiples flux qui pourraient être nécessaires avec deux adultes et deux enfants chacun sur leur propre travail. et les appels vidéo de l’école.

Les géants de la technologie appellent également la FCC à restaurer les règles de neutralité du net abandonnées par l’administration précédente.

