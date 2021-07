Décryptage de la révolution Covid : comment les salles de classe indiennes ont évolué vers WhatsApp, les groupes Zoom

Alors que l’éducation se déplaçait en ligne pendant la pandémie, les classes virtuelles ont changé l’impératif élève-enseignant. (Image IE)

Covid-19 a changé le cours de l’éducation au cours des un an et demi, forçant l’interaction instructeur-étudiant à se connecter en ligne. Le manque de support informatique, les changements technologiques continus, les problèmes de sécurité dans les services numériques et logiciels et l’accès inégal à la technologie sont quelques-uns des défis auxquels les élèves, les parents et les enseignants ont été confrontés pendant la pandémie.

Sayani Pradhan, enseignante adjointe au lycée Mahendranath, Kolkata, a essayé d’enseigner à ses élèves en enregistrant des conférences audio et en leur envoyant des notes via WhatsApp, car c’est le seul moyen commun disponible, et efficace aussi, pour atteindre les élèves pendant la pandémie. Comme elle envoyait également des notes bilingues manuscrites à ses étudiants via la même plate-forme, car les réunir pour la classe virtuelle n’était pas possible, la plupart des étudiants n’ayant pas de connexion Internet stable ni d’appareil intelligent.

Pour Ragyashree, nouvellement promue, une étudiante chic de Kolkata, rencontrer des amis lui manque avant tout. Bien qu’elle apprécie le confort de rester à la maison et les horaires de cours détendus, les sessions de levée de doute, la participation aux cours sur les appels Zoom ne sont pas vraiment les mêmes.

Financial Express (Online) a contacté des experts de l’industrie et des enseignants pour savoir comment le secteur de l’éducation a répondu à la transition et aux défis particuliers :

Selon le professeur Parimal Madke, président par intérim de l’Université NIIT, un inconvénient majeur de l’apprentissage en ligne est la « socialisation minimale », qui est une partie importante de l’apprentissage traditionnel. « Pas seulement dans les salles de classe, la socialisation se produit également dans d’autres contextes du campus grâce à des interactions entre pairs, créant une expérience du monde réel et renforçant la confiance dans l’apprentissage. De plus, les sujets qui nécessitent une introspection, une discussion approfondie et un débat sont plus efficacement enseignés dans un cadre traditionnel », a déclaré Madke.

Pour Avirup Ghosh, professeur adjoint, département d’anglais à Panihati Mahavidyalaya (Kolkata), qui a lancé une chaîne YouTube pour sa session de conférence pendant le verrouillage, l’étude à domicile, même avec sa part de pros, est entravée par l’absence de face-à-face direct. interaction directe avec les étudiants.

« Une grande partie de l’enseignement consiste à observer le comportement des élèves à l’intérieur de la classe et à créer une atmosphère où les élèves et les enseignants peuvent participer de manière plus tangible et engageante. Ceci, ainsi que les aspects plus comportementaux des modalités d’enseignement-apprentissage, font défaut en ce qui concerne le mode d’éducation en ligne », a-t-il déclaré.

Quant à Irwin Anand, MD, Udemy India, les transitions ont rendu l’éducation plus flexible en se concentrant sur le besoin des individus de se perfectionner en permanence. De plus, le changement a donné aux plateformes Edtech comme Udemy, qui a vu une augmentation significative des inscriptions aux cours, l’occasion « d’intervenir et de fournir aux apprenants des compétences pour les aider à naviguer dans les changements provoqués par la pandémie ».

Détaillant sur la façon dont les étudiants ont dû s’équiper pour l’apprentissage à distance, Madke a déclaré: “Le changement soudain a engendré de nombreux défis pour les étudiants, tels que l’adaptabilité, les problèmes techniques, les connaissances informatiques, la gestion du temps et bien d’autres.” Le NIIT a lancé une plate-forme d’apprentissage numérique intégrée riche en fonctionnalités avec des laboratoires virtuels, des projets et des évaluations pour rendre l’expérience d’enseignement-apprentissage aussi proche de l’enseignement-apprentissage en classe. Anand, d’autre part, pense que même avec les défis, “la génération d’aujourd’hui étant férue de technologie, le changement a été amorti pour les étudiants et les professionnels.”

À propos du changement dans l’éducation, Madke a estimé que Covid-19 a souligné l’importance de l’apprentissage en ligne. Cependant, il estime également qu’une partie importante du modèle reste en ligne, des domaines tels que les activités de laboratoire sont exécutés en mode physique. Il a également souligné la nécessité d’un « modèle d’apprentissage mixte qui comprend une vaste gamme d’activités numériques ainsi que des composants en face à face pour offrir collectivement un apprentissage efficace.

En ce qui concerne Udemy’s Anand, l’apprentissage en ligne a ouvert de nouvelles voies qui n’avaient pas été explorées auparavant – du perfectionnement des travailleurs à l’accompagnement des étudiants par des cours pratiques ; qu’il s’agisse d’un enfant de 10 ans qui souhaite apprendre l’écriture en anglais ou d’un homme de 60 ans qui souhaite acquérir des compétences techniques, Internet a tout pour plaire.

Pour évaluer l’apprentissage des étudiants dans les environnements en ligne, dit Madke, « nous avons besoin d’un système d’évaluation complet qui peut faciliter l’évaluation juste des étudiants numériquement. L’évaluation et l’évaluation des cours dispensés en ligne pourraient être effectuées sur un support électronique, en utilisant des méthodes que l’enseignant juge appropriées.

Le professeur Ghosh, cependant, déclare que l’éducation en ligne ne doit pas être considérée comme un substitut à l’enseignement en classe. « C’est plus un complément, et même après l’ouverture des établissements d’enseignement, je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas continuer avec une forme d’apprentissage mixte qui comprendra à la fois l’enseignement en classe et l’enseignement virtuel. Nous devons juste savoir tirer le meilleur parti du mode en ligne, en exploitant notamment ses installations audiovisuelles », a-t-il déclaré.

Quant à l’augmentation du nombre d’instructeurs désireux de poursuivre leur passion et d’enseigner, Anand d’Udemy déclare : « Les systèmes et les processus qui étaient sur le point d’être mis en ligne sont devenus du jour au lendemain, poussant les gens à améliorer leurs compétences pour rester connectés et pertinents dans le scénario actuel de travail et vie. Nous avons constaté une augmentation du nombre de nouveaux instructeurs créant des cours sur notre plate-forme, alors que les experts de tous les jours cherchent à partager leurs connaissances avec le monde et à trouver de nouvelles sources de revenus.

