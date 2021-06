Décryptage des crypto-monnaies pour l’Inde ; que pourraient contenir les règlements proposés pour la monnaie new-age

Alors que les cryptos continuent de fluctuer, le fonds Depuis sa création, les crypto-monnaies ont connu une flambée de leurs prix, réaffirmant tout simplement leur nature très volatile. (Image représentative)

Par Prashant Phillips et Gaurav Tiwari

Depuis sa création, les crypto-monnaies ont connu une flambée de leurs prix, réaffirmant tout simplement leur nature très volatile. Le paradigme de la crypto-monnaie continue de prospérer malgré la pandémie mondiale qui affecte les économies du monde entier. Au cours de la dernière année seulement, de nombreuses autres crypto-monnaies ont fait leur apparition, alimentant l’intérêt pour les crypto-monnaies. Le prix d’un Bitcoin (l’une des anciennes crypto-monnaies) a été multiplié par six au cours des 12 derniers mois. En raison de la volatilité positive des crypto-monnaies, il est considéré comme un actif d’investissement qui promet de fournir des rendements rapides offrant un marché commercial lucratif. Aujourd’hui, WazirX, l’un des échanges de crypto-monnaie les plus fiables d’Inde, estime l’investissement d’environ 7 millions d’Indiens dans des actifs cryptographiques d’une valeur de 1 milliard de dollars. Compte tenu de la volatilité des crypto-monnaies, elle peut être sujette à des risques et à une mauvaise utilisation. Ces derniers temps, de telles préoccupations ont entraîné la nécessité de réglementer le marché des crypto-monnaies en Inde.

Développement juridique en Inde

À l’heure actuelle, aucun cadre législatif ne régit les crypto-monnaies en Inde. Au cours de la dernière décennie, l’Inde a généralement adopté une position prudente à l’égard de l’utilisation et des transactions impliquant des crypto-monnaies. En 2013, la Reserve Bank of India avait publié pour la première fois un communiqué de presse mettant en garde les utilisateurs et les investisseurs de monnaies virtuelles et indiquait qu’elle examinait la légalité de ces actifs dans le cadre des cadres réglementaires en vigueur. La première restriction formelle à l’utilisation et aux transactions impliquant des crypto-monnaies a été affectée par une circulaire publiée par la RBI en 2018. La circulaire interdisait spécifiquement aux banques et autres institutions financières de traiter avec des plateformes basées sur des crypto-monnaies et toute forme de monnaie virtuelle. Cela a porté un coup dur à l’industrie des crypto-monnaies en Inde. Bien que l’ordonnance de la RBI ait fait l’objet d’un appel, un comité du ministère des Finances sur les monnaies virtuelles a recommandé d’interdire les crypto-monnaies en Inde et a proposé un projet de loi, à savoir l’interdiction de la crypto-monnaie et la réglementation du projet de loi officiel sur la monnaie numérique, 2019 pour réglementer les crypto-monnaies en Inde. Le projet de loi proposait d’une part une interdiction absolue des crypto-monnaies privées et, d’autre part, d’établir à la place une «roupie numérique». Plus tard, la Cour suprême a annulé la circulaire RBI de 2018 interdisant à toutes les entités réglementées d’utiliser des crypto-monnaies dans Internet and Mobile Association of India v. Reserve Bank of India (2020 SCC Online SC 275). La Cour suprême, en rendant sa décision, a appliqué le principe de proportionnalité et a estimé que même si la RBI est habilitée à réglementer le secteur financier, son acte d’interdire l’utilisation des crypto-monnaies conformément à la circulaire de 2018 n’est pas proportionnel au prétendu « méfait » ou préjudice causé aux entités réglementées par la RBI (telles que les banques) qu’elle visait à traiter. La commande a entraîné une relance des plates-formes basées sur la crypto-monnaie en Inde. Le bulletin Lok Sabha pour la présente session parlementaire indique qu’un nouveau projet de loi, à savoir le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021 devrait être déposé devant le Parlement.

Qu’est-ce que le projet de loi est susceptible de contenir?

Le texte du projet de loi n’étant pas encore disponible, on ne sait toujours pas comment les plateformes de crypto-monnaie sont susceptibles d’être affectées. Seules des informations limitées sont disponibles à cet égard. Par exemple, le Lok Sabha Bulletin Part-II indique que le projet de loi établira un «cadre de facilitation» pour la création d’une monnaie numérique officielle qui sera émise par la Reserve Bank of India. La monnaie numérique, appelée monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), n’est pas un concept nouveau. Une CBDC utilise un jeton basé sur la blockchain pour représenter une forme numérique d’une monnaie fiduciaire. La valeur d’une telle CBDC est liée et égale à la monnaie fiduciaire et peut être exempte de la volatilité généralement associée aux crypto-monnaies typiques. Les CBDC ont été évoquées par le gouvernement indien, qui a fait pression pour établir une telle crypto-monnaie numérique équivalente à la roupie indienne.

Le projet de loi propose également d’interdire toutes les crypto-monnaies privées et les activités connexes en Inde (telles que l’extraction, l’achat, la détention, la vente, le commerce, l’émission, la cession ou l’utilisation). On ne sait toujours pas ce qui constituera de telles « crypto-monnaies privées » et comment les crypto-monnaies autres que ces crypto-monnaies privées seraient réglementées. Le projet de loi de 2019 a donné une définition très large du terme « crypto-monnaie », ce qui a fait craindre qu’il puisse même inclure des jetons ou d’autres problèmes numériques générés par des moyens non cryptographiques. De même, d’autres questions connexes telles que les implications fiscales et la portée de l’applicabilité du projet de loi aux Indiens détenant des actifs cryptographiques en dehors de l’Inde sont encore inconnues. Les implications exactes de celles-ci ne pourront être évaluées qu’une fois que le projet du nouveau projet de loi sera soumis au Parlement.

Qu’attend-on du projet de loi?

Réglementer plutôt qu’interdire

L’une des raisons pour lesquelles l’Inde a peut-être penché vers l’interdiction des crypto-monnaies est la possibilité que les crypto-monnaies soient utilisées pour financer des activités illégales (telles que le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale, etc.). Il peut être noté que la réduction de ces activités peut ne pas être possible en interdisant les crypto-monnaies en Inde. D’autres préoccupations incluent la protection des investisseurs, la protection des consommateurs (en cas d’achat/vente de biens au lieu de crypto-monnaies), le manque de surveillance ou de contrôle par une autorité de régulation. De telles préoccupations peuvent être résolues dans la pratique grâce à un cadre réglementaire tout en garantissant que la valeur intrinsèque des crypto-monnaies est accessible à tous. Des suggestions pour la mise en œuvre d’un tel cadre réglementaire ont également été proposées par la NASSCOM.

Des approches similaires sont à l’étude dans d’autres juridictions. Le 24 septembre 2020, la Commission européenne a officiellement publié la proposition de règlement sur les marchés des crypto-actifs (« MiCA »). Le règlement proposé vise à combler le vide dans la réglementation des services financiers dans l’UE en ce qui concerne les crypto-actifs (qui incluent les crypto-monnaies).

(Prashant Phillips est associé et Gaurav Tiwari est associé chez Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

