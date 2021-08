Décryptage des trois derniers langages corporels de la “Bachelorette” de Katie Thurston

in

Tout dépend du fil, les gars. Katie Thurston est officiellement à la fin de sa saison de Bachelorette et a trois hommes – Blake Moynes, Greg Grippo et Justin Glaze – en compétition pour son cœur et cette rose finale. Vraiment où est passé le temps ?? Nous ne savons toujours pas qui va gagner ce shebang (c’est si vous êtes l’un des patients qui n’a pas lu le “avec qui Katie se fiance {spoilers), mais les nouvelles photos de finaliste de Katie avec les gars en fait trahit beaucoup à son sujet ~ de vraies émotions ~ pour eux.

En tapant sur l’analyste du langage corporel Blanca Cobb, nous avons déchiffré l’interaction physique de Katie avec Greg, Blake et Justin pour voir avec qui elle a * vraiment * une meilleure connexion. Tout cela est très scientifique, alors soyez totalement prêt à vous enraciner pour un mec différent après avoir reçu cette preuve concrète !

Glaçage Justin

Pouvons-nous juste prendre une seconde pour apprécier quelle adorable paire ces deux-là font ?

Craig Sjodin.

Katie et Justin ont peut-être l’air bien ensemble, mais son langage corporel avec lui montre qu’elle a une certaine incertitude quant à leur relation. Selon Blanca, “Katie ressent un lien avec Justin, mais elle n’est pas aussi enracinée avec lui. Son langage corporel envoie des signaux mitigés. Même si elle est juste contre Justin et que leurs corps semblent articulés sur le côté, on dirait qu’elle est prête à partir à tout moment. Avec un pied devant l’autre, Katie se tient dans la pose d’un coureur simulé. Mais, vers qui courrait-elle ?”

Greg Grippo

Si Blanca dit que Katie se prépare à courir vers quelqu’un, cette photo donne totalement l’impression que Greg est cette personne.

Craig Sjodin.

Vous pensez que Katie et Greg sont super proches ? Vous n’imaginez pas cela – Blanca a dit qu’il est facile de croire « que Katie a le lien le plus fort avec Greg » compte tenu de leur apparence extérieure. «La façon dont Greg se tient avec Katie dans son bras et contre sa poitrine, nous fait savoir qu’il l’a. Elle peut compter sur lui », a ajouté Blanca.

Buuuuut il y a aussi un peu de… nervosité ? “Avec la main de Greg cachée dans sa poche et la double croix de Katie avec son bras sur son abdomen et une jambe croisée sur l’autre, ils pourraient se sentir un peu vulnérables ou nerveux à propos de quelque chose”, a expliqué Blanca. «Parfois, les sentiments intenses que vous éprouvez pour quelqu’un peuvent être à la fois enivrants et effrayants. Même si elle est nerveuse, elle se tourne toujours vers Greg. Regardez son pied droit.”

Des choses intéressantes à considérer étant donné ce qui se passe entre Katie et Greg pendant les rendez-vous nocturnes … que vous pouvez découvrir ici si vous voulez ce spoiler!

Blake Moynes

Blake est peut-être arrivé plus tard dans la saison, mais il est allé jusqu’au bout et a l’air sacrément mignon avec Katie, je dois dire !

Craig Sjodin.

Blanca pense que « Katie semble plus en sécurité avec Blake. Regardez la façon dont Katie a son corps face au sien, il ne fait aucun doute que Katie et Blake ont un lien. Avec des sourires similaires sur leurs visages ainsi que leurs doigts et leurs postures détendus, ces deux-là sont émotionnellement synchronisés. »

Eh bien, maintenant que nous avons ces informations exclusives, voyons à qui Katie finit par donner sa dernière rose. Nous regarderons la finale !

