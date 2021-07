Décryptage du vaste monde d’Ethereum – Couche 1, couche 2 et au-delà ⋆ Crypto nouveaux médias

Message d’invité HodlX Soumettez votre message

introduction

La finance décentralisée (DeFi) se vend comme des petits pains dans le monde de la crypto. Il présente tellement d’avantages par rapport aux systèmes financiers centralisés qu’il pourrait entraîner un changement de paradigme des clients migrant vers DeFi.

Depuis qu’Ethereum, l’un des plus grands développeurs de crypto-monnaies, a commencé à produire des applications décentralisées, les gens ont vu ses avantages. Progressivement, cette plate-forme d’argent numérique florissante a fait son chemin dans le réseau décentralisé.

Écosystème Ethereum

La blockchain Ethereum fonctionne sur des mineurs qui traitent les transactions Ethereum et produit des blocs moyennant des frais.

Lors de sa création, les transactions étaient faibles. Cependant, aujourd’hui, ils ont explosé. Bien qu’un grand nombre de transactions se déroulent ensemble, elles sont désormais associées à un espace disque insuffisant dans la couche 1, ce qui entraîne une congestion et un brouillage des réseaux.

De plus, la vitesse de traitement des transactions d’Ethereum est actuellement de 15 transactions par seconde. Cela peut empêcher les applications de fonctionner à la bande passante totale.

Un autre problème majeur dans l’écosystème Ethereum est le prix élevé du gaz au milieu d’une concurrence au coude à coude et de millions de transactions.

Cela a entraîné une augmentation du coût des échanges sur les bourses décentralisées. Cette flambée des prix des frais de transaction a poussé plusieurs personnes à arrêter de négocier sur Ethereum.

Un changement était inévitablement nécessaire pour rendre à nouveau économiquement viable la réalisation des transactions.

Réseaux décentralisés – le problème du trilemme

Les commerçants sont confrontés au trilemme de la blockchain, n’ayant à se contenter que de deux des trois : la sécurité, la décentralisation et l’évolutivité. Tous ces défis ont abouti à l’introduction et à la popularité des réseaux DeFi L2 ou de couche 2 pour les crypto-monnaies.

Par exemple, Bitcoin choisit la sécurité et la décentralisation pour ses clients et finit par faire des compromis sur l’évolutivité. Le problème réside dans le fait que vous ne pouvez pas vous attendre à avoir les trois dans votre système sans L2 dans les réseaux DeFi.

Comment les solutions L2 viennent-elles à la rescousse ?

La mise à niveau de la couche 1 d’Ethereum (L1) avec la couche 2 d’Ethereum fait toute la différence. La présence d’une deuxième couche DeFi libère le L1 des manières suivantes :

Supprime les transactions de la chaîne Décharge la transaction sur L2 Permet l’interaction de la transaction Enregistre le reste de l’ensemble des transactions vers L1

Cela offre les avantages suivants :

Plus grande capacité de traitement des transactions Moins de gaz Temps de confirmation plus rapide ZK-rollups : implémentation par Loopring, Starkware, Matter Labs zkSync, Aztec 2.0 Validium : implémentation par Starkware, Matter Labs zkPorter Plasma : implémentation par OMG Network, Matic Network, Gazelle, Leap DAO Canaux d’état : mise en œuvre par Connext, Raiden, Perun

Montée de la couche 2

La couche 2 d’Ethereum est une couche supplémentaire sur la couche 1 existante exécutée sur le réseau précédent. Il résout le problème le plus crucial auquel les utilisateurs sont confrontés avec seulement L1 : l’évolutivité. Il y avait eu plusieurs séries de discussions sur les frais de transaction, la congestion, le temps de traitement, etc. L’introduction de solutions L2 résout ces problèmes.

Voici les propositions L2 pour Ethereum :

Frais plus simples et moins chers Rendement de traitement élevé Confirmation plus rapide

Les solutions L2 dans Ethereum ont conquis de nombreux utilisateurs grand public. Une estimation révèle qu’environ 4 000 transactions peuvent être traitées en L2 en une seconde. La plupart des solutions L2 tournent autour de serveurs ou de nœuds – validateur, opérateur, séquenceur, producteur de blocs, etc. Dans une blockchain, les développeurs implémentent ces solutions pour les entreprises, les utilisateurs ou un tiers.

Principales solutions de mise à l’échelle L2

Canaux de paiement

Un canal de paiement ou canal d’état est une communication bilatérale entre les utilisateurs, les aidant à interagir dans une blockchain. Lightning Network et Raiden sont les canaux d’état couramment utilisés pour exécuter plusieurs microtransactions dans un laps de temps, diffuser des données, réduire raisonnablement les frais de transaction et réduire par la suite le stress sur la chaîne.

Chaînes latérales

Il s’agit d’une autre solution de mise à l’échelle L2, agissant comme une alternative au transfert de jetons vers la chaîne latérale pour terminer les transactions. Cette technique est mise en œuvre à grande échelle dans le réseau Matic. Cela contribue à améliorer l’efficacité et à réduire la congestion, le tout sans interférer avec le protocole de la chaîne principale.

Cumul ZK

Encore une fois, l’une des solutions de mise à l’échelle croissante est mise en œuvre avec les épreuves ZK. Ceux-ci sont utilisés pour enregistrer et confirmer la propriété d’une information détaillée sans révéler les données réelles. C’est assez similaire au plasma. Cependant, il regroupe des centaines de transactions et les traite plus efficacement.

Plasma

Le plasma est comme une collection de chaînes enfants, qui sont similaires aux chaînes secondaires mais n’ont pas la capacité d’effectuer des opérations complexes pour augmenter la sécurité et protéger les fonds. Au lieu de cela, il s’agit d’un réseau de preuve d’autorité non P2P qui utilise une construction à un seul niveau, ce qui signifie que lui ou ses chaînes enfants ne servent de parent à aucune chaîne.

Polygon est-il le sauveur ?

Polygon, une étoile montante en Inde et parmi les meilleurs jetons crypto au monde, est un autre cadre évolutif et interopérable pour la blockchain.

Il transforme l’ancien réseau Ethereum en un système multi-chaînes à part entière sans aucun des avantages d’Ethereum, tels que la sécurité et l’écosystème en constante croissance. L’avantage le plus important de Polygon est qu’il est conçu pour évoluer et qu’il présente de nombreux cas d’utilisation potentiels, tels que l’interopérabilité pour relier le réseau Ethereum à d’autres réseaux compatibles Ethereum.

Dans son succès initial, Polygon a déjà atteint un sommet de 7,4 millions de transactions en une journée, plus élevé que des géants comme Ethereum.

Polygon permet également aux développeurs de personnaliser les caractéristiques spécifiques de leurs réseaux blockchain, ce qui les aide à affiner certaines restrictions et limitations.

L1 vs L2 : Quelle est la différence ultime ?

Dans le monde décentralisé, un réseau de couche 1 fait référence à une blockchain telle que Bitcoin, Ethereum, etc. En même temps, un protocole de couche 2 est une intégration tierce ajoutée au-dessus d’une blockchain de couche 1 pour le rendre plus efficace et évolutif.

Même si les solutions L1 ont été conçues pour décentraliser les transactions P2P, elles n’ont finalement pas réussi à résoudre le problème du trilemme, et c’est ici que les solutions L2 entrent en jeu.

La principale différence entre les deux est que les solutions L1 sont plus sécurisées et préfèrent garder le réseau décentralisé.

D’autre part, L2 reste concentré sur le temps de confirmation, la vitesse de transaction et la baisse des frais de gaz en gérant toutes les charges de la blockchain principale. Puisqu’il s’agit d’une intégration tierce, elle s’accompagne d’un léger compromis en termes de sécurité L1 et de décentralisation.

Derniers mots

S’il peut sembler que ces deux solutions se font concurrence, c’est le contraire qui est vrai. L1 et L2 sont les deux faces d’une même pièce, conçues pour coexister et améliorer les réseaux blockchain.

L2 aide à lever les barrières de L1 et lui permet d’atteindre son plein potentiel et de montrer sa véritable puissance brute. Il existe de nombreuses solutions L2 ; chacun vient avec ses avantages et ses inconvénients.

D’un autre côté, Ethereum 2.0 est également en cours, ce qui signifie seulement qu’une fois qu’il est opérationnel, les jours des solutions L2 peuvent prendre fin car ETH 2.0 résout la plupart des obstacles de L1.

Jusqu’à ce que ce jour vienne, nous ne pouvons que spéculer.

Harsimran Kaur possède plus de sept ans d’expérience en marketing numérique, Bitcoin et fintech. Elle est également auteur de divers blogs sur le marketing numérique et les technologies avancées, dont la blockchain. Elle a une très bonne compréhension des technologies blockchain comme le réseau Ethereum (tout, des DApps aux contrats intelligents et à la machine virtuelle Ethereum), le réseau Bitcoin, DeFi, l’agriculture de rendement et presque tous les autres réseaux similaires.

Consultez les dernières annonces de l'industrie

