Décrypter la croissance et le développement du secteur de la défense

Par Ajay Bedi

L’Inde assiste à des développements passionnants dans l’industrie de la défense et de l’aérospatiale (D&A). L’industrie qui était embourbée avec du tapisme rouge, des contrôles excessifs, etc., et principalement dépendante des importations, élimine tous les obstacles à l’amélioration de sa production de défense locale et prend des mesures lentes et concertées s’imposer comme un concurrent sérieux sur la scène mondiale. La croissance exponentielle est due au soutien du gouvernement indien et de ses décideurs politiques qui se sont concentrés sur l’amélioration de la production nationale d’articles/articles D&A dans le cadre de programmes encourageants comme l’autosuffisance ou Atamnirbhar Bharat.

Certaines des étapes majeures qui ont donné l’impulsion requise à ce secteur sont : –

Une consolidation supplémentaire de DDPMAS-2002 (conception et développement, production, modification, production de licences et indigénisation des systèmes aériens et des magasins aéroportés dans le cadre réglementaire indien de navigabilité militaire) avec la dernière version 1.0 de DDPMAS en février 2021, a rendu ce document contemporain et exhaustif qui promeut et prépare l’industrie indienne de la D&A à la concurrence mondiale. Émission d’une liste d’articles mise sous embargo sur les importations, qui sera progressivement consolidée pour réduire la dépendance à l’égard des importations. Fonds budgétaires approuvés d’une valeur de Rs. 498,8 crore (66,83 millions de dollars) à Innovations for Defence Excellence (iDEX), une organisation d’innovation pour la défense (DIO) pour les cinq prochaines années, dans le cadre de l’initiative Atamnirbhar Bharat.Defence corridor à Uttar Pradesh et Tamilnadu qui offre diverses incitations aux entreprises étrangères et développement d’un parc de défense au Kerala pour fabriquer des équipements de défense pour les forces, grâce à la participation de MPME indiennes.Système avancé de canon d’artillerie remorqué (ATAGS) développé conjointement par l’Institut de développement de la recherche sur l’armement (ARDE) de la Defense Research Development Organization (DRDO) Pune, Defense Electronics Application Laboratory , Dehradun et Center for Artificial Intelligence and Robotics, Bengaluru, avec la participation d’entreprises telles que Bharat Forge, TATA Power SED, Ashok Leyland et Cummins. (OEM) pour investir en Inde et collaborer avec l’industrie locale. Délivrance de deux open gene licences d’exportation ral (OGEL, octobre -2019) pour l’exportation de certaines pièces et composants de défense transfert de technologie intra-entreprise vers certains pays afin de stimuler les exportations de défense de l’Inde.Procédure d’acquisition de défense (DAP-2020), concentration sur le renforcement de la défense nationale industrie et défense Production et politique de promotion des exportations 2020′

Les initiatives susmentionnées ciblent la croissance de la production nationale de D&A en gardant à l’esprit l’objectif d’exportation, ce qui a ouvert de nouvelles perspectives pour les PSU de la défense ainsi que pour les associés de l’industrie privée et des entreprises impliqués dans cette industrie robuste. En discutant de ces nouvelles initiatives avec les autres membres de l’industrie, cela a mis en évidence que nous nous concentrons trop sur les nouveaux achats ou que nous sommes enclins à l’achat de capitaux, à l’amélioration des exportations, etc., alors que nous devons parallèlement nous concentrer sur l’amélioration des activités de maintenance et de support. dans le pays pour travailler à l’autosuffisance, ce qui en soi est une tâche ardue. Le mécanisme de soutien dans le pays avec la participation stratégique des MPME fournira une base pour la croissance holistique de l’industrie indienne impliquée dans ce secteur. Doit encourager les MPME avec des politiques d’incitation à favoriser les liens avec des fournisseurs mondiaux dans ce domaine, en commençant par des composants petits mais critiques tels que la communication, la surveillance, le SAP, etc. Cela renforcera également les normes de test et d’évaluation d’un article ou d’un gadget. Les connaissances et le savoir-faire assimilés par cette initiative augmenteraient la quête de l’Inde de devenir un producteur de premier plan sur le marché mondial.

Le secteur D&A est rigoureusement régi par ses normes de qualité et ses produits de précision. La production industrielle mondiale est soumise à des spécifications mondiales. Les critères d’identification les plus utilisés des « articles d’approvisionnement matériels normalisés sont l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), le numéro de stock national (NSN) ou le numéro d’identification d’article de l’OTAN (NIIN). En plus de cela, certaines des normes de l’industrie dans le contexte indien sont décrites en gros ci-dessous :

Les paramètres de l’établissement/de l’entreprise sont les suivants :

Certification : AS 9100 rev D requis pour le système QMS pour les fabricants de machines et de pièces aérospatiales Actuellement, l’accréditation NADCAP est accordée pour les assemblages d’aérostructures suivants Traitement chimique Revêtements Composites Usinage conventionnel Joints en élastomère Électronique Systèmes de distribution de fluides Pièces forgées Traitement thermique Essais de matériaux Mesure et inspection Essais non destructifs Fabrication de matériaux non métalliques Essais de matériaux non métalliques Usinage non conventionnel Produits d’étanchéité Surface Soudage d’amélioration Certification : CEMILACrequis pour l’approbation en tant que maison de conception en cas de conception et de développementCertification : DGAQA/DGQA requis pour l’enregistrement DGAQA sera obligatoire pour tous les fournisseurs/entreprises pour fournir des magasins liés à l’aviation aux QG de service par l’intermédiaire de l’agence d’approvisionnement centrale respective. DGQA pour toutes les autres exigences d’approvisionnement central

Les paramètres du produit/composant sont les suivants :

Certification : CEMILACrequis pourTest de type est requis pour les produits développés sous indigénisation. Ceux-ci incluent les systèmes, les LRU, les matières premières et les consommables.

Le paramètre pour la marine est le suivant :

Approbation de la classe marine du fabricant American Bureau of Shipping (ABS) Bureau Veritas Mode II Certificate Bureau Veritas China Classification Society (CCS) Classe NK (Nippon Kaiji Kyokai) DNV-GL Indian Register of Shipping (IRS) Korean Register (KR) Lloyd, RINA Maritime russe Diverses règles sont suivies pour différents équipements, allant des normes ISO aux normes ASTM requises à la fois pour l’usine et le processus.

Noter

1. L’exigence de certification peut varier d’un OEM à l’autre

2. Certains FEO peuvent n’exiger qu’un certificat d’approbation de type d’un organisme de certification et certains FEO peuvent exiger un certificat « Approbation de classe ».

3. Le certificat indiqué ci-dessus est le certificat de base qu’un fournisseur doit avoir, mais les exigences des OEM peuvent différer pour un article/un composant ou un assemblage spécifique.

Les conformités, les normes, les certifications sont l’épine dorsale de cette industrie, et celles-ci évoluent constamment dans cette industrie de haute technologie. Les évolutions et les inventions sont un facteur important si vous le regardez commercialement, les innovations vous permettent d’avoir une longueur d’avance sur vos concurrents, ce qui génère plus de revenus jusqu’à ce qu’une autre invention capture le marché dans le même domaine, c’est un processus continu à l’échelle mondiale. Il faut être au top de cet aspect, dans ce secteur féroce. Les personnes associées à ce secteur en Inde ont exprimé certaines inquiétudes concernant les paramètres de qualité des produits fabriqués localement ; ils estiment que les normes et standards prescrits sont soit dilués, soit contournés tout en servant l’industrie dans le cadre des programmes Atamnirbhar et Bharat autonome du gouvernement indien. Il s’agit d’un problème grave qui compromet l’efficacité d’un article et affecte même son cycle de vie. Ceci est observé dans tout le secteur, des utilisateurs finaux, des DPSU aux fabricants privés.

L’autre facteur connexe est la sensibilisation du personnel de l’utilisateur final, parfois cela reflétait que le cadre ou l’équipe désigné n’est pas bien aligné avec les normes requises, d’où ils sont manipulés par les prestataires de services. Ce manque de sensibilisation doit être alimenté par une formation constante du personnel de terrain via des séminaires, des cours désignés ou des camps de sensibilisation à demander par l’intermédiaire de l’intégrateur international ou des OEM. Le gouvernement indien doit s’assurer strictement que la qualité des produits indigènes est conforme aux normes mondiales. Cela aidera l’industrie indienne à prospérer à l’échelle mondiale et garantirait sa pérennité dans ce secteur férocement concurrentiel.

La qualité sans faille et le respect des paramètres mondiaux donnent des résultats prometteurs et accéléreraient la croissance et le développement de l’industrie indienne qui souhaite jouer un rôle de premier plan à l’échelle mondiale. Nous devons travailler avec diligence et constance pour devenir une force de calcul dans ce secteur. Les efforts concertés avec intégrité nous aideront à devenir un producteur fiable, prometteur et mature de composants/articles de défense et d’aérospatiale.

Contribuons au nouveau projet de politique du gouvernement indien qui fixe un objectif de 25 milliards de dollars de production de défense, dont 5 milliards de dollars d’exportations, d’ici 2025.

(L’auteur est un consultant indépendant de l’industrie de la défense. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

