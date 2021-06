Décrypter le passage de Megadeth au métal prêt pour la radio

Lors de la sortie de Cryptic Writings, le 17 juin 1997, Megadeth surfaient sur la crête d’une vague commerciale. En 1992, Compte à rebours jusqu’à extinction avait vu les vétérans du thrash adopter un son plus accessible que le speed metal des albums précédents. Il a fait ses débuts au n ° 2 du Billboard 200, n’ayant occupé que la première place de Billy Ray Cyrus. En 1993, l’album a été nominé pour le Grammy de la meilleure performance métal et, dans les deux ans suivant sa sortie, a obtenu le statut de triple platine.

Megadeth a suivi le livre de jeu de cet album pour son suivi, Youthanasia, en 1994. Et bien qu’il n’ait pas tout à fait connu le même succès que son prédécesseur, il a néanmoins fait ses débuts dans les charts Billboard au n ° 2 et a continué à vendre plus millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis. Et donc, à l’aise dans leur sillon de métal grand public fraîchement labouré, c’était un modèle que les légendes du thrash ont appliqué à leur septième album, Cryptic Writings. Optant pour un changement de producteur, le groupe fait appel aux services de Dann Huff, réputé pour son travail avec des artistes de musique country tels que Faith Hill et Rascal Flatts.

Métal construit pour la radio

Cependant, le groupe de métal légendaire n’était pas sur le point de subir un changement stylistique drastique, et les fans qui les ont rejoints de Countdown To Extinction n’auraient pas été trop surpris de ce que Cryptic Writings avait à offrir. Une intro de progression de batterie se construit régulièrement et la tension monte alors qu’un accompagnement orchestral s’entremêle avec un modeste refrain de basse. Des guitares hurlantes sont ajoutées au mix et le morceau d’ouverture “Trust” commence sérieusement. C’est du métal construit pour la radio, avec une ventilation acoustique au milieu de la chanson qui apporte une touche de style presque flamenco. “Almost Honest” démontre en outre la nouvelle confiance de Megadeth dans des riffs solides plutôt que dans une vitesse à toute épreuve. Il est rassurant, cependant, que le guitariste Marty Friedman puisse être entendu étirer ses doigts agiles sur son manche, fournissant des solos habiles qui semblaient souvent hors de vogue pour d’autres groupes de métal à l’époque.

“Use The Man” est peut-être la bande originale de quelqu’un qui perd lentement la tête. La chanson commence par un simple riff acoustique – encore une fois avec des composants orchestraux – avec des couches se construisant pendant la durée avant de se transformer en une cacophonie de riffs et de pistes galopants. « Mastermind » utilise un riff saccadé et les lignes vocales typiques de Mustaine, tandis que « The Disintegrators » renvoie aux racines thrash de Megadeth.

« I’ll Get Even » est un exercice de « less is more », avec la batterie et la basse faisant le gros du travail à travers les couplets, tandis que « Sin » et « A Secret Place » présentent des tendances rock classiques. “Have Cool, Will Travel” expérimente des embellissements d’harmonica tout en conservant la menace distinctive de Mustaine, et “She-Wolf” prouve que le récent changement de rythme de Megadeth n’est pas un choix plutôt qu’une incapacité à jouer des riffs corrosifs. « Vortex » illustre l’approche thrash-with-melodies des légendes du métal des années 90, tandis que « FFF » rappelle – chuchotez-le – le mandat antérieur de Dave Mustaine dans Metallica.

Un album de son temps

Il est indéniable que Megadeth a pris une direction différente après les années 1990 Rust In Peace. Cryptic Writings, cependant, est un album en grande partie de son temps. Du thrash métal avait pratiquement disparu au milieu des années 90, avec les contemporains Metallica et Anthrax en adoptant une approche plus mélodique et groove. Même Tueur, réputés pour leur vitesse et leur précision, avaient emprunté une voie expérimentale en sortant et en faisant la tournée de leur album de reprises punk, Undisputed Attitude, en 1996.

Cryptic Writings a été certifié disque de platine un an après sa sortie, tandis que son titre principal, “Trust”, a remporté une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance métal. Ce serait le dernier album de Megadeth avec la formation du leader Dave Mustaine, du guitariste principal Marty Friedman, du bassiste David Ellefson et du batteur Nick Menza. Et bien qu’ils aient choisi une voie plus traditionnelle, Megadeth a prouvé qu’ils étaient toujours capables d’ajouter des touches de vitesse et de vigueur trouvées dans des travaux antérieurs.

