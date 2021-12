Décrypter les derniers instants de la dernière « succession »

Dans une saison au cours de laquelle certains critiques ont commencé à se demander si Succession pourrait être coincée dans une boucle narrative alors que les enfants Roy se lèvent et tombent inévitablement dans l’orbite de leur père, Logan, la série HBO primée aux Emmy s’est essayée à quelque chose d’entièrement nouveau dans l’avant-dernier épisode de dimanche : un cliff-hanger. « Chiantishire » se termine avec Kendall Roy de Jeremy Strong tout seul et à la dérive dans une piscine toscane en saphir, apparemment sur le point de se noyer et de se noyer pour de bon. L’équipe de Succession pourrait-elle éventuellement exclure le gagnant d’un Emmy de la série ? La série peut-elle survivre sans Kendall ? Pourrait-il toujours être aussi drôle avec une tragédie aussi sombre en son centre ? D’un autre côté : Succession oserait-il nous laisser avec cette image de clôture pour se retirer du bord dans la finale ?

Il y a quelques indices – à la fois dans la série et dans des interviews avec les acteurs et l’équipe – qui pourraient très bien indiquer que ce sont les rideaux pour Kendall. Interrogé directement à ce sujet lors d’une récente interview avec The Ringer’s Prestige TV Podcast, le réalisateur d’épisodes et producteur exécutif de Succession Mark Mylod, sans surprise, a esquivé de donner une réponse directe. (Où est le plaisir dans une réponse directe ?) « Je ne veux pas diriger le témoin », a déclaré Mylod. «Mais en termes d’enjeux pour Kendall, je m’inquiète pour lui. Cet arc particulier de la saison avec le personnage de Jeremy est particulièrement déchirant. Nous pensions qu’il l’avait, vous savez, il pensait qu’il l’avait. Il n’a jamais été mieux placé pour transcender cette cage, pour s’échapper. Dans les grandes traditions de la tragédie dramatique [for] ses propres défauts pour tirer progressivement le tapis sur ce potentiel pour tout type d’émancipation est déchirant.

Mylod mentionne la tragédie dramatique, et, bien sûr, l’équipe d’écriture théâtrale et bien lue sur Succession adore leurs allusions à William Shakespeare. Le lien le plus clair a toujours été avec le roi Lear de Shakespeare, qui suit un roi malade et ses trois enfants et la question de savoir dans quelle mesure l’un d’eux convient au trône. Dans cette pièce, l’aîné des enfants, Goneril, se tue en dehors de la scène. Dans une autre interview avec The Prestige TV Podcast, Lorene Scafaria, qui a réalisé l’épisode 7, a qualifié Kendall de combinaison de Hamlet et Macbeth de Shakespeare. Alerte spoiler : aucun de ces gars n’est sorti vivant de ses pièces.

Mais cette saison de Succession a également positionné Ken comme une figure tragique qui remonte encore plus loin que Shakespeare. Strong a qualifié son personnage de «sauveur» dans une interview de pré-saison, et aussi étrange que cela puisse paraître Ken, le fils de Logan pourrait bien être le Jésus-Christ de cette série. Il y avait le plan de crucifixion minutieusement grimaçant que Kendall avait pour lui-même lors de sa fête de 40e anniversaire, mais aussi un moment plus tôt dans la saison lorsqu’il invoque la ligne de Jésus à Peter – « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois » – quand parler à Greg de trahison. L’épisode 7 s’est même terminé avec Ken et Naomi dans une position qui invoque Marie et Jésus dans la Pieta de Michel-Ange. (Alerte spoiler : Jésus ne sort pas vivant de son livre non plus.)

Captures d’écran via HBO

En parlant de « Too Much Birthday », Strong semblait que c’était un grand adieu pour son personnage. « Cela commence par dire: » Cela va être le summum de sa vie « , puis cela se termine en bas et au bord », a-t-il déclaré à ET Online. Dans un reportage en coulisses pour HBO, Strong a déclaré :

Il y a quelques moments dans l’épisode 7 qui mettent les téléspectateurs en alerte maximale à propos de Kendall et de l’automutilation. Tout d’abord, il a intitulé son parti « The Notorious Ken Ready to Die ». Puis, plus tard, alors que tout était devenu un enfer, Kendall a dit à Naomi « J’aimerais être… » avant de s’arrêter. Plus tard, il a rempli le mot « maison », mais cela n’aurait pas été un choc s’il avait dit « mort » à la place.

Dans les derniers instants de l’épisode 7, Ken regarde la ville avant que Naomi ne le retire du bord. Il a une vue sur le Vessel, une sculpture de la ville de New York qui a été fermée indéfiniment cet été après qu’une quatrième personne l’a escaladée et s’est suicidée.

En Toscane, il n’y a pas de Naomi pour retirer Ken du bord.

Kendall, bien sûr, est préoccupé par les rebords depuis un certain temps maintenant. Célèbre, dans l’épisode de la saison 2 « Safe Room », son habitude de se tenir sur le bord du toit de Waystar Royco a été réduite lorsque son père a installé du verre de sécurité.

Mais Ken a dansé sur le fil toute la saison. Les quatrième et cinquième épisodes de cette saison se sont ouverts avec Ken regardant d’une grande hauteur.

Il est donc assez clair que si Ken devait mourir cette saison, Succession ne pourrait pas être accusé de ne pas avoir tracé un fil d’Ariane assez lourd. Mais malgré le fait que Succession soit l’histoire d’une famille acharnée en lice pour une couronne, ce n’est pas Game of Thrones. Ce n’est pas un spectacle qui entraîne généralement des morts tragiques. Cependant, plusieurs membres de la distribution et de l’équipe ont laissé entendre toute la saison que les enjeux de la finale à venir étaient plus importants que prévu. S’adressant à The Prestige TV Podcast au début de la saison, Logan Roy lui-même, Brian Cox, a déclaré :

« [The show’s] se dirige dans une certaine direction et les auteurs lui permettent d’aller dans cette direction. Il devient assez pur d’une manière qu’il n’a pas encore fait. Comme on dit : vous n’avez encore rien vu. Je ne peux pas vous dire quel est le las—parce que je me suis juré de ne pas vous dire quels sont les deux derniers épisodes. Mais vous allez dire : ‘Oh, wow, c’est étonnant.’ Et pour moi, c’était très gratifiant parce que j’ai pu ramener à la maison des trucs qui avaient bouilli pendant trois épisodes.

Si cela ne suffit pas à vous inquiéter, l’actrice de Gerri J. Smith-Cameron a déclaré dans une interview la semaine dernière que la finale allait être « très bouleversante … un peu choquante ».

Mais s’il est assez clair que Succession pourrait tuer Kendall et écrire Strong hors de la série, cela soulève la question de savoir pourquoi le ferait-il? Kendall est un personnage extrêmement populaire et Strong est largement considéré comme l’un des plus grands acteurs actuellement en activité. La succession ne semble pas non plus être le genre de spectacle pour repousser un personnage bien-aimé juste pour choquer et consterner son public.

C’est une pure conjecture, bien sûr, mais il y a quelques explications possibles ici. Strong a donné plusieurs interviews décrivant à quel point son processus d’acteur est immersif. Cette année, il a confié au Guardian : « Je ne me sens plus vraiment acteur ; J’ai l’impression d’être moi pendant la moitié de l’année et je suis Kendall pendant la moitié de l’année. Cela, franchement, semble épuisant et impossible à maintenir. Strong me frappe également comme le genre d’interprète qui savoure le défi de le mélanger dans différents rôles. Sa performance loufoque et assommée en tant qu’activiste Jerry Rubin dans The Trial of the Chicago 7 en 2020 montre à quel point sa gamme est vaste. Des réalisateurs comme Aaron Sorkin, Guy Ritchie et James Gray font la queue pour travailler avec Strong, alors peut-être qu’il voulait avoir la liberté de fléchir ses muscles d’acteur dans différentes directions.

Il est également possible que Strong et les scénaristes conviennent avec une partie du public que nous avons tiré tout ce que nous pouvons du cycle d’abus toxique de Kendall avec son père. Combien de fois pouvons-nous regarder Ken se lever pour être redescendu?

Nous devrions dire qu’il existe une autre possibilité de briser le cycle ici. Cox et Strong ont tous deux parlé de la scène du dîner déchirant de Logan et Kendall dans cet épisode comme étant particulièrement difficile à mettre en place. Selon eux, Strong a fondu en larmes en le filmant. Mylod a déclaré à The Prestige TV Podcast que la scène avait été tournée sur deux nuits et comportait une prise de bravoure de Cox : « La facilité avec laquelle [Logan] semblait céder le pouvoir à son fils seulement pour le reprendre tout, chaque once, chaque gramme, puis repartir avec était dévastateur sur le plan émotionnel. Nous pouvions tous le sentir. Cette inévitabilité totale quant à savoir qui allait remporter le prix. »

Le pouvoir que Logan détient sur Kendall dans cette scène est le rappel de l’accident mortel de Ken à la fin de la saison 1. « Je suis meilleur que toi », proteste Kendall, mais Logan l’efface en réponse: « Combien de temps ce gamin était-il en vie avant qu’il ne commence à aspirer de l’eau ? » Bien sûr, cela pourrait conduire à la disparition de Kendall, mais cela pourrait-il également conduire à ce que Kendall se libère de l’emprise de son père sur lui en avouant son crime et en allant en prison ? Peut-être que tout le discours de Tom sur la prison cette saison menait à l’incarcération de quelqu’un d’autre.

Mais est-ce que cela ressemblerait à nouveau à la fin de la saison 2? Une autre annonce explosive de Ken ? Peut-être qu’il y a un autre moyen pour Ken de s’en sortir vivant. S’il ne le fait pas, il sera très intéressant de voir comment sa fin impactera le frère qui l’a bousculé…

… la sœur qui lui offrait autrefois du réconfort pour se retourner contre lui …

… et, surtout, le père qui l’a poussé à la rupture.