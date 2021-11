Décrypter l’impact des lois nationales sur le bail dans la résolution des différends entre propriétaires et locataires

La location dans le pays peut être regroupée en deux parties, à savoir (i) les locations protégées en vertu de diverses lois sur le contrôle des loyers et (ii) les autres locations qui sont couvertes par la loi sur le transfert de propriété (TPA).

La jurisprudence concernant les différends entre propriétaires et locataires dans le pays reflète les conditions sociales et économiques actuelles. Après la partition, il y a eu un afflux de migrants, qui sont devenus locataires de diverses propriétés résidentielles / commerciales. Compte tenu de la situation à l’époque, il existait une approche libérale en faveur des locataires. Cependant, avec l’évolution des conditions économiques, le droit a également évolué. La location dans le pays peut être regroupée en deux parties, à savoir (i) les locations protégées en vertu de diverses lois sur le contrôle des loyers et (ii) les autres locations qui sont couvertes par la loi sur le transfert de propriété (TPA).

En ce qui concerne les locations protégées, elles sont strictement régies par les lois sur le contrôle des loyers et les locataires sont gravement protégés. Par exemple, en vertu de la Delhi Rent Control Act, les locations dont le loyer est inférieur à Rs 3 500/- sont couvertes par ladite loi. La loi prévoit un forum spécifique, c’est-à-dire un contrôleur des loyers, où la procédure peut être engagée par le propriétaire pour demander l’expulsion du locataire.

Cependant, pour demander l’expulsion d’un locataire protégé, le propriétaire est tenu de satisfaire aux conditions prévues par la loi, telles qu’une nécessité de bonne foi, un autre logement, un défaut de paiement du loyer, etc. L’approche des tribunaux, même pour les locataires protégés, a également vu un changement de paradigme dans un passé récent. Le locataire ne peut pas maintenant dicter les conditions au propriétaire lorsqu’il s’agit de la nécessité de bonne foi du propriétaire. Il existe des précédents selon lesquels il appartient au propriétaire de choisir dans quel logement il souhaite que le locataire séjourne.

Le locataire ne peut pas invoquer qu’en dehors des locaux loués, le propriétaire dispose d’un autre logement avec lui. Bien entendu, ces moyens et défenses doivent être testés devant les tribunaux dans les limites établies de la loi. Un propriétaire, qui ne perçoit pas le loyer, a également le droit de déposer une requête auprès du contrôleur des loyers et de demander une réparation appropriée telle que prévue par la loi, y compris la réparation d’une instruction de paiement du loyer/dépôt de loyer au tribunal , ordre d’expulsion.

Les autres catégories de locations sont celles qui sont régies par la TPA, c’est-à-dire où le loyer est supérieur à Rs 3 500/-. Même pour les locations régies par la TPA, les tribunaux se sont efforcés de réduire la portée des controverses dans la mesure où personne n’est lésé. Contrairement aux pratiques antérieures, où les différends entre propriétaires et locataires prenaient beaucoup de temps et prenaient souvent des années à être réglés, les tribunaux ont maintenant commencé à régler ces questions de manière plus rapide et plus pragmatique.

Normalement, ces baux sont ceux qui sont conclus par les parties au moyen d’un acte de bail écrit pour une durée plus longue et le plus souvent est un document enregistré. C’est un contrat écrit entre les parties qui régit de telles locations. Il contient diverses clauses contenant les droits du propriétaire et du locataire, la majoration des loyers, le dépôt de garantie, le processus de règlement des différends et d’autres responsabilités générales pendant la location pour le paiement des taxes et autres dépenses. Tout contrat de location qui est d’une durée de 11 mois est un document enregistrable obligatoire à défaut de quoi la disposition légale est qu’il ne sera pas examiné par les tribunaux, sauf à titre accessoire. La TPA offre également au propriétaire un avantage et le droit d’émettre un avis clair au locataire demandant l’expulsion des locaux.

Le propriétaire, dans les cas où le locataire ne quitte pas les lieux conformément aux termes du contrat ou même après l’émission d’un avis par le propriétaire à cet égard, a le droit d’intenter une action en possession et également de réclamer des arriérés de loyer. /dommages et intérêts pour occupation et utilisation illégales des lieux par le locataire. Dans de tels litiges en première instance, les tribunaux examinent si la relation propriétaire-locataire est admise par le locataire ; deuxièmement, si l’avis en vertu de l’article 106 de la TPA a été signifié au locataire et/ou s’il existe des motifs de résiliation de la location dans les circonstances prévues à l’article 111 de la TPA. Cette approche permet aux tribunaux d’examiner les actes de procédure au stade initial et si les actes de procédure le démontrent, la loi habilite les tribunaux à rendre immédiatement un jugement sur les admissions en vertu des dispositions de l’ordonnance 12, règle 6 du Code de procédure civile, 1908.

Après avoir expliqué la situation juridique jusqu’au stade où un propriétaire réussit à obtenir un verdict du tribunal en sa faveur, normalement l’épreuve d’un propriétaire commence après avoir réussi devant les tribunaux. Il y a encore beaucoup de possibilités et de besoins dans le développement du droit en ce qui concerne l’exécution de tels décrets de possession. Souvent, on constate que même après avoir perdu, le locataire prend toutes sortes d’objections et utilise les processus de recours juridiques d’appels, etc. pour éviter la remise de la possession. On s’attend à ce que la législature et les juridictions supérieures proposent une solution pour l’exécution des jugements d’une manière plus fluide et plus rapide.

(Par Ajay Monga, associé, et Ateev Mathur, associé de SNG & Partners)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.