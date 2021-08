“Déçu” Moyes s’ouvre sur Zouma et demande un transfert à West Ham

in

David Moyes a fourni une mise à jour sur Kurt Zouma et a fait une demande de transfert après être reparti « déçu » avec un point contre Crystal Palace.

Pablo Fornals a donné Jambon occidental mène au London Stadium avec son deuxième but en autant de matchs. Palais Le joueur prêté Conor Gallagher a égalisé avant que Michail Antonio ne marque son cinquième but de la saison. Cependant, à peine deux minutes plus tard, Gallagher marquait à nouveau.

Son doublé a forcé les Hammers à se contenter d’un point et a mis fin à leur début de saison gagnant.

Réfléchissant après le match, Moyes a déclaré à Match of the Day : « Les joueurs sont déçus du vestiaire mais cela vous indique les normes que nous nous sommes fixées.

«Nous n’avons tout simplement pas joué selon les normes que nous avons atteintes ces dernières semaines.

“Nous avons marqué encore quelques buts et joué très bien parfois en première mi-temps, nous avons été bons défensivement mais j’ai été déçu des buts que nous avons encaissés aujourd’hui.”

En dehors du terrain, West Ham a travaillé dur négocier un accord pour signer le défenseur de Chelsea Zouma.

Ils n’ont actuellement que trois défenseurs centraux, c’est donc une signature très nécessaire. Il a été rapporté plus tôt aujourd’hui que il avait passé un examen médical.

Et Moyes a maintenant déclaré qu’un accord pour le joueur de 26 ans “se rapproche”. Mais l’Ecossais n’est pas content que les affaires du club se terminent là.

Il a ajouté: «Nous avons besoin de quelques autres parce que nous avons beaucoup de matchs à venir. Nous avons une bonne équipe et j’aime les joueurs que nous avons.

Un milieu de terrain offensif pour combler le trou en forme de Jesse Lingard dans leur équipe semble être un ajout possible. Ils ont trouvé une option pour cela.

Et les Hammers ont toujours besoin d’un numéro neuf pour soutenir Antonio. Un attaquant de Ligue 1 a été envisagé.

Le plan de match du palais fonctionne à merveille

Pendant ce temps, le patron de Crystal Palace, Patrick Vieira, s’est senti récompensé pour les tactiques efficaces qu’il a utilisées pour le match.

S’adressant à Sky Sports, il a déclaré: “Nous savions que cela allait être difficile. Nous sommes venus ici avec un très bon plan de match. En première mi-temps, nous avons joué avec le hand break, mais nous avons été assez courageux pour leur mettre la pression en seconde mi-temps.

« Nous méritions les deux buts et le point. Ce match nous donnera confiance et conviction pour le reste de la saison. Il y a plus à venir de cette équipe.

« Conor Gallagher était fantastique. Il a très bien travaillé et a donné beaucoup d’énergie.

