Ded annonce un nouvel album “School Of Thought”

DEDle deuxième album complet de , “École de pensée”, sortira le 15 octobre sous forme numérique via Suretone Records, avec la sortie physique le 19 novembre.

“Nous sommes ravis de sortir notre deuxième album ‘École de pensée’, car nous nous sommes vraiment poussés hors de notre zone de confort et c’est là que la croissance et de grandes choses peuvent se produire”, partage le chanteur Joe Cotela.

“Une école de pensée est le point de vue d’un groupe de personnes qui partagent des caractéristiques communes d’opinion ou de perspective d’une philosophie, d’un mouvement culturel ou d’un mouvement artistique. C’est ce que le DED La nation est. Il parle des paroles et du fondement de l’éthique de DEDmessage de. Nous couvrons les thèmes de l’autonomisation, de la santé mentale, de l’obscurité, de la colère, de la futilité, des fausses idoles et du changement que vous voulez voir parmi d’autres – tout ce que c’est que d’être un humain tout en naviguant dans cette vie. Je pense que cela inclut un spectre plus large de nos influences et où nous pouvons nous aventurer de manière créative et dynamique également. Nous le ressentons et nous espérons que tout le monde aussi. »

“École de pensée” liste des pistes :

01. Fantôme



02. Tuer de belles choses



03. Chanson d’amour



04. Yeux cousus fermés



05. Une idole mannequin



06. Parasite



07. Personnage



08. Mon sang



09. 10 minutes sous l’eau



dix. À moitié vivant



11. Perdu

DED fait tourner les têtes comme l’un des nouveaux arrivants les plus prometteurs du rock depuis la sortie de son premier album “Misanthrope”, qui a accumulé plus de 25 millions de streams et a engendré deux hits rock du Top 20 avec “Anti-Tout” et “Souviens-toi de l’ennemi”, tandis que “Déteste moi” a compté 15 millions de flux sur DPS.

DED est actuellement en tournée et secoue les lieux des chevrons à leurs soubassements avec À CE MOMENT et BLACK VEIL BRIDES.

DED est:

Joe Cotela – Voix



Adam Adamcik – Guitare



Kyle Koelsch – Basse



Matt Reinhard – Tambours



