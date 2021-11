Dedenne fait ses débuts dans le nouveau festival des lumières de Pokémon Go

Dedenne a la forme d’un ami. Image : La société Pokémon

Plus tôt dans la journée, le site officiel de Pokémon Go a annoncé que Dedenne, l’adorable Pokémon de type électrique et féerique, sera le prochain monstre du jeu mobile. Dedenne sera disponible pendant la Fête des Lumières, l’événement inspiré de Diwali, du 5 novembre à 10h au 14 novembre à 20h, heure locale.

Pendant l’événement Fête des Lumières, les entraîneurs auront l’occasion de renforcer leurs liens avec leurs Pokémon grâce à des bonus d’événement, où les niveaux d’amitié augmenteront deux fois plus vite, les cadeaux offriront plus de récompenses et les joueurs pourront ouvrir 45 cadeaux par jour, en plus de profiter de feux d’artifice dans le jeu pendant les jours d’ouverture de l’événement.

Les joueurs en Inde auront un événement bonus le 7 novembre de 16h à 19h, heure locale, où Dedenne et Blitzle, un autre type électrique, apparaîtront plus fréquemment dans la nature, avec des bonbons doublés.

La boutique du jeu proposera également un t-shirt gratuit Festival of Lights, ainsi que des autocollants achetables sur le thème de Dedenne et des objets à porter sur leurs avatars.

Lire la suite: La mise à jour d’Halloween de Pokémon Go ajoute des fantômes, de très gros Pokémon

L’événement Festival of Lights a lieu au cours du dernier mois de la saison des méfaits du jeu AR sur le thème de Pokémon. Les joueurs qui ont terminé l’histoire de la recherche spéciale de la saison, à la suite du mythique Pokémon Hoopa, sont assurés qu’il y a un événement spécial à la fin du mois que le site taquine, « pourrait avoir quelque chose à voir avec Hoopa ».

En attendant, la Team Rocket a eu vent de ce bonheur sur le thème de la lumière et vise à gâcher le plaisir avec un peu d’obscurité. Le 9 novembre, les membres de la Team Go Rocket apparaîtront plus souvent dans les PokéStops et dans les ballons, ce qui est, comme toujours, pénible pour quiconque ne fait que filer pour des cadeaux. Mais il y a plus de détails sur leurs moyens malveillants à venir.

Aux côtés de Dedenne, les monstres de poche à thème léger Pikachu, Magnemite, Slugma, Whismur, Electrike, Blitzle, Cottonee, Tynamo et Fennekin apparaîtront plus souvent comme des rencontres sauvages, ainsi qu’une chance de trouver un Darumaka ou un Litwick brillant.