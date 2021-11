Dédicace de Neymar à feu Marília Mendonça

11/06/2021 à 23h00 CET

Marilia Mendonça, le jeune chanteur brésilien décédé dans un accident d’avion, a reçu un petit hommage de Neymar après un score de l’attaquant du PSG lors du match contre les Girondins de Bordeaux.

Ney, qui a ouvert le compte après une passe décisive de Mbappé, en a profité pour montrer un message qu’il avait écrit sous sa chemise. « Serei seu eterno fã, Rainha da Sofrência. RIP MM & rdquor; -Je serai votre fan éternel, ‘Reine de la souffrance’. DEP-, a dit ses mots, déplorant la mort prématurée de l’auteur-compositeur-interprète de 26 ans.

Mendonça Il a été l’une des figures les plus importantes à avoir émergé dans l’horizon musical brésilien dans les années récentes. Son étoile brillait dans le sertanejo, un genre très populaire dans le centre et le sud du pays, soutenu par l’accordéon, les percussions et la guitare et bien d’autres cultistes que la samba et la bossa nova.