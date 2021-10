Déduction des points d’appel du comté de Derby

Les administrateurs du comté de Derby ont fait appel contre leur déduction de 12 points auprès d’un panel indépendant, a déclaré l’EFL. L’instance dirigeante a infligé au comté de Derby la punition automatique après que Mel Morris a placé le club sous administration.

L’impact du Covid

La déclaration se lit comme suit : « Les administrateurs du comté de Derby ont fait appel contre la déduction de 12 points imposée sur le total de la saison 2021/22 du club le 22 septembre 2021.

«En conséquence, cette affaire a été renvoyée à un panel d’arbitrage indépendant qui examinera les représentations des deux parties avant de prendre une décision.

« À l’heure actuelle, le total de points du club dans le tableau du championnat restera inchangé. »

La BBC rapporte que les administrateurs soutiendront que le club a reçu une punition injuste car leurs graves problèmes financiers sont le résultat de la pandémie de COVID.

Wigan Athletic a fait valoir les mêmes motifs lorsqu’ils ont été mis sous administration l’année dernière. Cependant, leur appel a échoué car Au Yueng, leur ancien propriétaire, a acheté le club pendant la pandémie et il a été jugé qu’il comprenait la situation financière de l’époque.

La propriété de Mel Morris s’est terminée de manière dévastatrice après avoir annoncé que le club perdait entre 1,3 et 1,5 million de livres sterling par mois. On pense qu’ils ont une dette estimée à au moins 50 millions de livres sterling, dont 20 millions de livres sterling sont dues à HMRC.

Compte tenu des circonstances, Derby estime que l’appel en vaut la peine en raison de l’augmentation de leurs chances de survie. Une disparité financière entre le championnat et la Ligue 1 est que la deuxième division reçoit 4 millions de livres sterling supplémentaires en paiements de solidarité.

Succès sur le terrain

Bien sûr, tout appel réussi donnerait à l’équipe de Wayne Rooney une amélioration encore plus grande au-delà des résultats positifs qu’ils ont obtenus cette saison.

Les événements troublants en coulisses ont étonnamment eu peu d’effet sur l’équipe. Sans la déduction de 12 points, contre laquelle ils ont fait appel, le comté de Derby serait 14e avec 14 points et quatre points au-dessus de la zone de relégation. Au lieu de cela, ils sont au plus bas et à sept points de la sécurité.

L’une des principales raisons de leur succès est leur défense, qui est la meilleure de la ligue. Ils n’ont encaissé que huit buts et ont gardé cinq cages inviolées en championnat. Le couple vétéran de l’arrière central Phil Jagielka et Curtis Davies a été une inspiration pour Derby, quel que soit leur âge combiné de 75 ans.

De même, Richard Stearman, 34 ans, Graeme Shinnie, 30 ans, et Craig Forsyth, 32 ans, ont tous apporté leur juste part aux côtés de Lee Buchanan, 20 ans.

Mais surtout, Rooney a livré une équipe compétitive. Les attentes étaient limitées après l’effondrement de leur forme la saison dernière et ils ont échappé à la relégation le dernier jour. Le développement de leur équipe a été entravé pendant l’été en raison d’un embargo sur les transferts et de la situation financière globale du club.

