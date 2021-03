Déductions d’impôt sur le revenu pour l’exercice 2020-2021: économie d’impôt en PPF, ELSS, prêt immobilier EMI, NPS et plus

Outre les avantages fiscaux prévus à l’article 80C, il existe quelques autres déductions à la disposition d’un contribuable.

Si vous avez choisi de continuer avec l’ancien ou l’ancien régime fiscal lors de la production de votre déclaration de revenus (RTI) pour l’exercice 2020-2021, vous pouvez bénéficier de plusieurs déductions disponibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1961. Cependant, avant de régler pour ce faire, assurez-vous d’avoir fait une comparaison de l’impôt à payer sous l’ancien et le nouveau régime fiscal.

Principalement, il y a 4 déductions d’impôt sur le revenu clés qu’un contribuable peut utiliser et réduire l’assujettissement à l’impôt pour l’année d’imposition 2021-22 dans l’ancien régime fiscal. Outre l’article 80C, il existe quelques autres déductions à la disposition d’un contribuable.

Avantage fiscal en vertu de l’article 80C

Certains investissements et dépenses déterminés en vertu de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu aident les contribuables à réduire l’impôt à payer. La limite maximale, cependant, est de Rs 1,5 lakh par an, ce qui peut concerner tout ou partie de ces investissements ou dépenses. Les investissements spécifiés comprennent les dépôts bancaires d’épargne fiscale notifiés sur cinq ans, la prime d’assurance-vie, le fonds de prévoyance des employés (EPF), le fonds de prévoyance public (PPF), le certificat national d’épargne (NSC), le régime d’épargne des seniors (SCSS), les fonds propres régime d’épargne lié (ELSS). L’avantage fiscal de la section 80C sur le prêt au logement (montant principal) est également disponible pour ceux qui paient des IME. Les frais de scolarité des enfants payés comme frais de scolarité des enfants relèvent également de la section 80C.

Avantage fiscal en vertu de l’article 80D

La prime versée à l’assurance maladie s’accompagne d’un avantage fiscal. La prime peut être versée à des plans individuels, à des plans Family Faloter, à des plans maladies graves souscrits en tant que plan distinct ou à titre d’avenant auprès de l’assureur-maladie ou des compagnies d’assurance générales.

Actuellement, pour ceux qui ont moins de 60 ans, la limite est de 25 000 roupies. Cela comprend soi-même, le conjoint et les enfants et la couverture maladie peut être un Mediclaim, un Family Floater, une maladie grave, etc. la prime payée pour l’un de ces régimes est déduite du revenu brut en vertu de l’article 80D. Pour ceux qui ont plus de 60 ans, la limite est de Rs 50 000. Si le contribuable individuel et le parent ont plus de 60 ans, la déduction peut être appliquée jusqu’à Rs 1 lakh. Tout paiement effectué pour des bilans de santé préventifs jusqu’à 5 000 Rs est également éligible à un avantage fiscal, mais il doit être dans la limite globale.

Économie d’impôt sur le système national de retraite

Section 80CCD (1): En vertu de l’article 80CCD (1), tant les salariés que les indépendants peuvent économiser de l’impôt en contribuant au NPS. La déduction ne peut excéder un montant égal à 10 pour cent du salaire de base, y compris l’indemnité de cherté, mais à l’exclusion de toutes les autres indemnités et avantages indirects. Dans le cas des travailleurs indépendants, les cotisations jusqu’à 20 pour cent du revenu brut sont déductibles du revenu imposable en vertu de l’article 80CCD (1) de la loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve d’un plafond de Rs. 1,50 lakh selon la section 80CCE.

Section 80CCD (1B): Conformément à la section 80CCD (1B), le contribuable salarié ou indépendant a droit à une déduction sur le montant cotisé au NPS jusqu’à Rs 50 000. La déduction en vertu de l’article 80CCD (1B) est en sus de la déduction prévue en vertu de l’article 80CCD (1), cependant, le même montant ne peut pas être réclamé dans les deux sections.

Section 80CCD (2): Les salariés bénéficient également de l’avantage fiscal sur la contribution de l’employeur à son compte NPS. La contribution versée par l’employeur jusqu’à 10 pour cent du salaire (allocation de base plus allocation de bien-être) peut être demandée en déduction du revenu imposable en vertu de l’article 80CCD (2) de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu. Il n’y a pas de plafond pour le montant de cette déduction fiscale. Cette déduction est au-delà du plafond de Rs 1,5 lakh prévu à l’article 80C et de la limite de Rs 50 000 en vertu de l’article 80CCD (1B). Dans le nouveau régime fiscal, l’avantage prévu à l’article 80CCD (2) est toujours disponible au profit des contribuables.

Remboursement du prêt d’études

L’avantage fiscal sur les intérêts payés sur un prêt d’études donne droit à une déduction d’impôt sur le revenu lorsque le prêt est destiné à l’enseignement supérieur. Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu, «l’enseignement supérieur désigne tout programme d’études poursuivi après avoir réussi l’examen secondaire du deuxième cycle ou son équivalent dans une école, un conseil ou une université reconnu par le gouvernement central ou le gouvernement de l’État ou une autorité locale ou par toute autre autorité autorisée par le gouvernement central ou le gouvernement de l’État ou l’autorité locale de le faire. »

Les intérêts sur les prêts contractés pour l’enseignement supérieur peuvent être déduits du revenu total en vertu de l’article 80E sans plafond monétaire sur les intérêts pouvant être déduits. Le prêt doit être contracté auprès d’une institution financière ou d’un établissement d’enseignement agréé pour s’instruire soi-même, ses enfants ou même son conjoint. La déduction est autorisée pour l’année d’imposition initiale et les sept années d’imposition suivant immédiatement l’année d’imposition initiale ou jusqu’à ce que la totalité des intérêts soit réclamée, selon la première de ces éventualités.