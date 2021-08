Dee Ocleppo lance le prêt-à-porter en cachemire – WWD

Dee Ocleppo-Hilfiger, philanthrope, activiste et directrice de création de Judith Leiber, présentera une collection de prêt-à-porter en cachemire sous la griffe Dee Ocleppo pour l’automne 2021.

Cela marque la première incursion de sa marque en propre dans rtw et complète ses accessoires italiens faits à la main, qui appartiennent tous deux à Judith Leiber.

La capsule en quatre pièces, qui est officiellement lancée aujourd’hui, est composée à 100 % de cachemire.

“J’ai eu cette opportunité”, a déclaré Ocleppo-Hfiger. « Les personnes qui fabriquent mes chaussures en Italie m’ont présenté une entreprise en Allemagne appelée Katag. Ils font du beau cachemire et m’ont demandé si je voulais faire du cachemire. Je suis allée leur rendre visite en Allemagne et j’ai regardé le genre de choses qu’ils faisaient et nous avons discuté de certaines choses, mais rien ne m’a excitée », a-t-elle déclaré.

Puis, pendant COVID-19, elle regardait la télévision et un épisode de « Laverne & Shirley » était diffusé. « Laverne portait ce pull incroyable avec un grand « L » dessus et j’ai dit : « J’adorerais avoir ce pull pour moi avec un grand « D » dessus. J’en ai pris une capture d’écran et je l’ai envoyée à Katag et j’ai dit : ‘C’est ce que je veux faire’ », a-t-elle déclaré.

Ocleppo-Hilfiger a dit qu’elle voulait faire quelque chose d’un peu différent.

Les initiales sont réalisées en intarsia et sont tissées dans le tissage. Elle commence avec six lettres pour le pull et les joggeurs : A, D, S, M, K et L. Elle fait également une écharpe et un bonnet dans de nombreuses autres lettres. Les pièces peuvent être personnalisées avec sa propre initiale et une gamme de combinaisons de couleurs, y compris le gris avec des lettres noires; noir avec lettrage rose et flocons d’avoine avec lettrage crème.

La capsule sera vendue sur Deeocleppo.com et Farfetch. Il sera également vendu à Corte Ingles en Espagne et dans des magasins spécialisés en Europe. Elle prévoit qu’elle fera entre 1 et 2 millions de dollars d’affaires la première année.

Le pull coûte 356 $, le pantalon 485 $, l’écharpe 395 $ et le bonnet 145 $.

Dee Ocleppo-Hilfiger dans un look de la ligne de cachemire Dee Ocleppo. Avec l’aimable autorisation de Dee Hilfiger

Il s’agit d’une capsule en édition limitée qui sera réalisée dans un cachemire plus clair la saison prochaine et dans différents coloris. Elle a également l’intention d’ajouter plus de pièces séparées à la collection qui peuvent être mélangées et assorties et portées de jour comme de nuit.

À l’heure actuelle, la gamme de produits d’Ocleppo-Hilfiger comprend des sacs, des chaussures, des foulards en cachemire et en soie (avec Ashley Longshore). Tout est fait sous licence. « Je ne détiens aucun inventaire », a-t-elle déclaré.

Comme indiqué en mars, Ocleppo-Hilfiger s’est associé à Farfetch pour développer son activité de chaussures et de sacs à l’échelle mondiale.

Ocleppo-Hilfiger a créé une collection de sacs à main de luxe en 2012 et a été récompensé par le Fashion Group International avec le « Rising Star Award ». Elle a élargi sa collection avec le brevet Bag Bar, qui a été acquis par Kate Spade & Co.

