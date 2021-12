Dee Snider à Michael Sweet : « Je suis un choix pro et je défends les droits des femmes »

SOEUR TORSADÉE chanteur Dee Snider se dit « pro-choix » sur la question de l’avortement, et estime que nous devrions laisser aux femmes le choix de ce qu’elles veulent faire de leur corps.

narquois a exprimé son point de vue sur le sujet brûlant tout en répondant à STRIPER leader michael doux, qui a fustigé un groupe de militants des droits à l’avortement pour avoir avalé des pilules abortives près du bâtiment de la Cour suprême des États-Unis pour protester contre une contestation judiciaire qui pourrait annuler Roe contre Wade.

Jeudi (2 décembre), Doux, qui a dirigé le groupe de rock ouvertement chrétien STRIPER pendant près de quatre décennies, a partagé une vidéo de manifestants qui auraient pris de la mifépristone avant que le plus haut tribunal du pays n’entende les arguments concernant une affaire impliquant une loi du Mississippi qui interdit les avortements après 15 semaines. Aucune des manifestantes n’était enceinte, a déclaré Amélie Bonow, co-fondateur du groupe pour les droits à l’avortement Criez votre avortement, qui a orchestré la manifestation. Dans un message d’accompagnement, Michael a écrit: « Quand les femmes prennent sans vergogne et fièrement des » pilules abortives « en vidéo avec le sourire aux lèvres, n’est-ce pas un tout nouveau niveau de mal ? Comment et pourquoi est-ce acceptable dans notre monde ? Sommes-nous vraiment si loin ? Célébrer la mort de l’enfant à naître !! »

Une heure plus tard, narquois pris à son Twitter Adresser Douxcommentaires de , en écrivant : « En fait Michael, ce n’est pas. De mes enseignements chrétiens, j’ai eu « le premier souffle, le dernier souffle ». Je suis pro-choix et défend les droits des femmes. Ce qui me dérange dans cette conversation, c’est que les professionnels du choix disent : « C’est à vous de décider ». Les anti-choix disent : « Nous déciderons pour vous ». #oopsIdiditagain #andgo ».

Mercredi, la Cour suprême de tendance conservatrice a entendu des arguments oraux alors que les juges examinent la demande du Mississippi d’annuler Roe v. Wade – la décision du tribunal de 1973 qui a légalisé l’avortement aux États-Unis – et maintiennent une loi de l’État qui interdit la procédure 15 semaines après la conception.

Selon un nouveau Yahoo Actualités/YouGov sondage, plus de deux fois plus d’Américains (55 pour cent) disent qu’ils veulent que le tribunal réaffirme Roe v. Wade comme disent qu’ils veulent qu’il soit annulé (24 pour cent).

Les critiques ont déclaré que le rejet des décisions historiques établissant le droit à l’avortement ternirait la réputation de la cour et ouvrirait les vannes à d’autres défis à une loi bien établie.

Doux avait déjà évoqué son point de vue sur l’avortement dans une interview en 2020 avec Slabber.net. Tout en discutant de la façon dont il décide quel candidat à la présidentielle il se range, il a déclaré: « Ce n’est pas nouveau pour les gens d’entendre un chrétien qu’ils soutiennent pro-vie. Nous voulons voir des enfants à naître, vivre. L’autre côté de cela argument, par exemple, si la femme est violée et qu’elle perd son droit d’avorter, c’est aussi une chose terrible, et je suis d’accord avec ça. On pourrait penser que dans ce cas, une femme devrait avoir le choix de garder ce bébé ou pas garder ce bébé. C’est un argument difficile. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés de cet argument. Pour moi, en tant que croyant, en tant que chrétien, les avantages pro-vie l’emportent sur les inconvénients. Par conséquent, je suis un gars qui généralement derrière celui qui est le candidat qui est aussi pro-vie. »



