Dee Snider affirme que Twisted Sister n’a reçu aucun chèque de redevances pour des ventes record jusqu’à plus d’une décennie après la sortie de “Stay Hungry”

Dans une toute nouvelle interview avec Jimmy Kay et Alain Dixon du groupe canadien The Metal Voice, Dee Snider a révélé que SOEUR TORSADÉE n’a reçu le premier chèque de redevance de sa maison de disques que plus d’une décennie après la sortie de l’album le plus réussi commercialement du groupe, “Rester affamé”. “SOEUR TORSADÉE n’a commencé à recevoir aucune redevance sur les ventes d’albums jusqu’à ce que nous enregistrions « Les héros sont difficiles à trouver » pour le ‘Terre étrangère’ bande originale”, a-t-il déclaré (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET. “Et pour que le groupe se réunisse, la maison de disques a effacé notre dette. C’était en 1997. Le groupe était séparé depuis 10 ans. Nous avions vendu des dizaines de millions de disques. Nous n’avions pas reçu un seul chèque de redevance. Ahmet Ertegun [co-founder and president of Atlantic Records], quelqu’un a attiré son attention sur le fait que nous étions toujours dans le rouge toutes ces années plus tard, et qu’ils essayaient de nous [back] ensemble et dit: ‘Ahmet, voudriez-vous simplement effacer le compte de ces gars ? N’en avons-nous pas assez d’eux ? Et Ahmet Ertegun ne savait probablement même pas ces choses. Il est le fondateur de Records de l’Atlantique. Il est passé. C’est l’homme ; il était en quelque sorte le Clive Davis de Records de l’Atlantique. Mais il l’a vu et il a dit : ‘Ils ont payé assez.’ Nous avons donc reçu des chèques de redevances. Mais ceux que nous aurions dû avoir ? Ces gros ? Nous ne les avons jamais eu.”

Snider, qui a été crédité d’avoir écrit toute la musique et les paroles de SOEUR TORSADÉE, a poursuivi en précisant que sa maison d’édition percevait pour lui ses redevances d’auteur-compositeur qui ne faisaient pas partie du atlantique accord.

“Les auteurs-compositeurs reçoivent des redevances d’auteur-compositeur, et j’étais un auteur-compositeur. Je les ai”, Dee mentionné. « Parce qu’ils sont indépendants du groupe et de la maison de disques… Alors j’ai été payé, heureusement, pour ça. Napster sortir? 2001 ? Alors, quelques années plus tard, les gens ont arrêté d’acheter des disques. Donc, nos chèques de redevances sont une blague. Spotify. Spotify ne paie rien, rien.”

En 2015, Snider a vendu son Musique la plus sournoise catalogue d’édition musicale de 69 chansons – dont le classique SOEUR TORSADÉE hymnes rock “On ne va pas le prendre” et “Je veux déchirer” – à Groupe d’édition de musique universelle (UMPG) pour ce qu’il a dit plus tard être “beaucoup d’argent”.

SOEUR TORSADÉE a pris de l’importance sur la scène des clubs new-yorkais au début des années 1980. Leur plus gros album, le susmentionné “Rester affamé” (sorti en 1984), contenait “On ne va pas le prendre” et “Je veux déchirer”.

En 2016, SOEUR TORSADÉE s’est lancé dans un dernier trek, intitulé “Quarante Et Fuck It”, à l’occasion de son 40e anniversaire. Ces spectacles mettaient en vedette la « formation principale » du groupe Snider, guitaristes Jay Jay Français et Eddie Ojeda, et bassiste Marc Mendoza, avec le batteur Mike Portnoy. Le dernier concert du groupe a eu lieu en novembre de la même année, 20 mois après le décès du batteur AJ Pero.

SOEUR TORSADÉELa course originale de s’est terminée à la fin des années 80. Après plus d’une décennie, le groupe s’est réuni publiquement en novembre 2001 pour figurer en tête de l’affiche des Acier de New York, un concert-bénéfice de hard rock pour récolter des fonds pour le Fonds de prestations pour les veuves et les enfants de la police et des pompiers de New York.



